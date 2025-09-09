Ministro do Trabalho abre a primeira etapa estadual da II Conferência Nacional no Acre

No próximo dia 16 de setembro (terça-feira), será realizada a primeira conferência estadual da II Conferência Nacional do Trabalho (II CNT), na capital Rio Branco, no auditório do Sebrae, com a presença do Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que participará da abertura junto a autoridades locais e representantes dos trabalhadores e empregadores.

A II CNT é um espaço tripartite, paritário e democrático, que reúne representantes dos trabalhadores, empregadores e governo, com o objetivo de construir coletivamente diretrizes para a promoção do trabalho decente no Brasil. As etapas estaduais acontecem em todo o país até 12 de dezembro de 2025, e a etapa nacional será realizada em março de 2026, em São Paulo.

De acordo com dados do Painel de Indicadores da Rede de Observatórios do Trabalho, no Acre, no segundo trimestre de 2025, havia 350 mil pessoas economicamente ativas, sendo 53,6% homens e 40,5% mulheres, com uma taxa de desemprego de 7,4%. Em Rio Branco, capital do estado, são 178 mil pessoas economicamente ativas, com 58,8% de homens e 45,5% de mulheres, e a taxa de desemprego registrada é de 7,7%. O painel trabalha com dados da Rais e Caged do MTE e da PNAD-Contínua do IBGE. A população estimada do Acre em agosto de 2025 é de mais de 884 mil habitantes.

As conferências estaduais recolherão as propostas de cada estado que serão discutidas na etapa nacional, em março de 2026.

“As etapas estaduais são fundamentais porque trazem para o centro da conferência a diversidade local e regional do país, garantindo que as propostas reflitam as realidades locais e fortaleçam o processo nacional de construção coletiva do trabalho decente”, afirma Marcos Perioto, Secretário de Relações do Trabalho do MTE que coordena a comissão executiva da II Conferência Nacional do Trabalho.

De acordo com o superintendente regional do Trabalho, no Acre, Leonardo Lani de Abreu, as questões relacionadas ao trabalho são decisivas para o desenvolvimento do Acre. “Valorizar o emprego formal e estimular a qualificação profissional significa não apenas gerar renda, mas também fortalecer a economia local e regional. A Conferência é uma oportunidade para que o Acre contribua com sua experiência e desafios, garantindo que as políticas públicas nacionais tenham como base as realidades vividas pela população do nosso estado”.