Mega-Sena, concurso 2912: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões

Imagem: Fernanda Luz/AGIF
O sorteio do concurso 2.912 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (9), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 55 milhões.


Veja os números sorteados: 09 – 25 – 37 – 41 – 51 – 59


• 5 acertos – 68 apostas ganhadoras: R$ 34.049,50
• 4 acertos – 3.851 apostas ganhadoras: R$ 991,05

O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (11).


Para apostar na Mega-Sena


As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.


O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.


Probabilidades


A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.


Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.


Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.


