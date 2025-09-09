Menu

Maduro antecipa Natal na Venezuela para 1º de outubro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, antecipou as comemorações de Natal para 1º de outubro. O anúncio foi feito na noite de segunda-feira (8), durante transmissão do Con Maduro — programa apresentado pelo líder venezuelano na TV estatal.


Essa não é a primeira vez que Maduro decide adiantar a data no país. Em 2024, as comemorações também aconteceram em outubro, em meio aos questionamentos sobre a lisura do processo eleitoral que o reelegeu. O mesmo ocorreu em 2020, durante a pandemia de Covid-19, e em 2013, quando assumiu o poder.


Desta vez, a antecipação do Natal ocorre em meio à escalada de tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos. Ao menos três navios da Marinha norte-americana estão no sul do Caribe, região próxima à costa venezuelana, em uma operação contra o narcotráfico — ação considerada uma ameaça por Maduro.

“Como nosso povo está permanentemente cuidando de sua felicidade e da atividade econômica, comercial, cultural, que se una e se fortaleça; vamos aplicar a mesma fórmula de outros anos que correu muito bem para a economia, para a cultura, para a felicidade. Ninguém e nada neste mundo vai tirar nosso direito à felicidade e o direito à alegria”, disse o presidente.


Crise EUA-Venezuela

A Venezuela iniciou uma mobilização militar em agosto, quando Nicolás Maduro convocou 4,5 milhões de soldados da milícia para conter o que chamou de “ameaça dos Estados Unidos”. O presidente teme que a operação naval norte-americana na costa da Venezuela seja uma ofensiva disfarçada, com o objetivo de mudar o regime do país à força.


Isso porque Washington considera Maduro como um dos principais narcotraficantes do mundo, alegando que o venezuelano usa organizações criminosas internacionais para levar drogas aos Estados Unidos. No início de agosto, o governo norte-americano chegou a elevar para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levem à prisão ou condenação de Maduro.


A tensão entre os países aumentou na última terça-feira (2), quando militares norte-americanos lançaram um ataque contra uma embarcação da Venezuela que supostamente transportava narcóticos ilegais. A ação deixou 11 mortos, que, segundo o presidente Donald Trump, integravam a Tren de Aragua, gangue venezuelana considerada terrorista pelo país.


Desde então, Maduro ordenou reforço no patrulhamento da fronteira, enviando 25 mil soldados das Forças Armadas ao Caribe e aumentando as inspeções aéreas sobre os navios norte-americanos. A ação fez Washington enviar 10 caças F-35 para um aeródromo em Porto Rico, escalando ainda mais a tensão entre os países.


SBT


Brasil enfrenta Bolívia em seu último compromisso pelas Eliminatórias
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 47 milhões
Santo fraco
Vendas de cimento caem em agosto, mas somam 44 milhões de toneladas
Deracre diz que Porto de Cruzeiro do Sul será recuperado pelo DNIT
Rio Acre registra 1,76m em Rio Branco, aponta boletim da Defesa Civil
