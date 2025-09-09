Lula: não precisamos de intervenções estrangeiras para combater crimes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta terça-feira (9/9) da inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia), em Manaus (AM), que prevê a cooperação entre diferentes forças de segurança para combater o crime organizado na região. Durante cerimônia, o petista afirmou que países sul-americanos não precisam de “intervenções estrangeiras, nem ameaças à soberania” para enfrentar o problema de segurança pública.

“É a primeira vez na história da Amazônia que tantos atores se reúnem em um mesmo espaço físico em torno de um objetivo em comum. Não precisamos de intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas das nossas próprias soluções”, disse o presidente.

O CCPI articulará ações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, além de forças de segurança dos estados e países que compõem a Amazônia Legal, para combater o crime organizado. A cerimônia de inauguração contou com a participação do presidente da Colômbia, Gustavo Petro; da vice-presidente do Equador, María José Pinto; e ministros.

A declaração de Lula ocorre em um momento de acirramento das tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos. Nas últimas semanas, o governo norte-americano decidiu enviar navios de guerra para o litoral da Venezuela, sob a justificativa de conter a atuação de grupos de narcotraficantes sul-americanos.

Durante o evento nesta terça, Petro também fez críticas à tentativa de intervenção no país vizinho. Ele cobrou colaboração entre os países para afastar ameaças de interferência na região.

“Convido para que nós busquemos uma solução. O corpo de países da América do Sul deveria propor esse diálogo político. O povo da Venezuela deve se unir porque há uma ameaça de invasão. E, se há uma ameaça de invasão na América do Sul, ninguém da América do Sul deveria apoiar”, afirmou o presidente colombiano.