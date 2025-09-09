Menu

Jovem é baleado com tiro acidental disparado pelo melhor amigo no Acre

Foto: Davi Sahid/ac24horas
Um disparo acidental de revólver deixou ferido Francisco Nilson do Nascimento de Castro, de 22 anos, no fim da tarde desta terça-feira (9), em uma casa localizada em área de invasão do bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.


Segundo a Polícia Militar, o jovem estava acompanhado do melhor amigo, que manuseava um revólver calibre 38 dentro do imóvel. No momento em que Francisco se virou para organizar um móvel, ocorreu o tiro, atingindo suas costas e comprometendo a coluna. O ferimento resultou em Traumatismo Raquimedular (TRM), com perda imediata de movimentos nos membros inferiores.


Após o disparo, amigos colocaram a vítima em um carro particular e a levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. Do local, ele foi encaminhado para a sala de Trauma, onde médicos constataram a gravidade da lesão. Uma ambulância de suporte avançado do SAMU fez a transferência para o pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar coletou informações no local e iniciou buscas para localizar o autor do disparo, mas não houve prisão até o momento.


O caso será apurado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, em seguida, encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).


