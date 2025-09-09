Jarude denuncia bloqueio de mais de R$ 400 mil pela Secretaria de Esportes

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (9) para denunciar que a Secretaria de Esportes do Estado, gerida pelo ex-deputado Ney Amorim, está segurando cerca de R$ 400 mil, impedindo a realização de dois dos maiores campeonatos amadores do Acre — um de futsal e outro de futebol de areia.

Em tom irônico, o parlamentar questionou os colegas sobre quanto tempo leva para realizar um Pix ou TED, ironizando a demora da pasta estadual. “Talvez alguns segundos. Faço essa pergunta porque, há um tempo atrás, fui contra a criação da Secretaria de Esportes por um único motivo: cabide de emprego eleitoral. A justificativa que dei naquela época é justamente o que hoje os policiais penais estão reivindicando: valorização profissional. Se eu não tenho dinheiro para fazer tudo, preciso ter prioridade”, disse Jarude.

O deputado afirmou que os recursos estão sendo retidos por “birra política”, prejudicando os campeonatos. “No começo do ano, denunciei que a Secretaria de Esportes contratou um jatinho, não para atender nossos atletas, mas para ficar à disposição da pasta. Agora, parece que estão chateados e sentados em cima de R$ 413 mil”, completou.

Jarude explicou que no dia 27 de junho, há mais de dois meses, a Sefaz repassou o dinheiro para a Secretaria, que só precisava encaminhar os valores às federações. “Quanto tempo se leva para fazer um TED ou Pix? Esse era o tempo necessário para o repasse. Mas, infelizmente, a Secretaria não fez. Por quê?”, questionou.

O parlamentar fez um alerta ao gestor da pasta: “O secretário tem apenas sete dias para realizar o repasse às federações. Caso contrário, irei ao Ministério Público solicitar investigação por prevaricação. Não podemos aceitar que o futebol amador do Acre seja prejudicado por questões políticas. Para realizar um campeonato de futebol de areia, não basta ter areia. Precisa ter sol, porque na chuva ninguém joga. Todos sabemos que o verão está acabando e não faz sentido segurar R$ 413 mil apenas para liberar no período de chuvas. Isso prejudica ainda mais o esporte local.”