IML confirma identidade de suspeito morto em confronto com a Polícia Militar

O Instituto Médico Legal (IML) identificou como Jhonatan Rian de Almeida Nunes, de 29 anos, o homem morto a tiros após apontar arma de fogo para Polícia Militar na tarde desta terça-feira (9), no bairro Triângulo Velho, em Rio Branco.


Segundo informações da PM, Jhonatan e Wesley Nunes, seu comparsa, são apontados como responsáveis por diversos assaltos no Segundo Distrito. Na noite de segunda-feira (8), eles teriam roubado a motocicleta de um entregador de aplicativo na Avenida Amadeu Barbosa, utilizando uma pistola com numeração raspada. O veículo levado era uma Yamaha Fazer 250, de cor cinza.


Durante patrulhamento no dia seguinte, os policiais localizaram a dupla na moto roubada e deram ordem de parada. Eles tentaram fugir e foram perseguidos a pé. Na ação, Wesley se rendeu, mas Jhonatan reagiu e acabou baleado, morrendo ainda no local. A arma usada no crime foi apreendida.


Consultas ao sistema policial apontaram que os dois já tinham passagens por diferentes delitos. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.


