Ieptec abre seletivo para docentes bolsistas em cursos de educação profissional e tecnológica

Foto: Assessoria Ieptec
O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) abriu o seletivo simplificado nº 03/2025 para a formação de cadastro reserva de profissionais bolsistas docentes mensalistas. A iniciativa tem como objetivo atender às demandas dos Centros de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT) da rede Ieptec, oferecendo cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional de forma gratuita.


O processo seletivo é destinado a candidatos com nível superior, completo ou incompleto, incluindo bacharelado, licenciatura e cursos tecnológicos. Os selecionados atuarão conforme a necessidade da instituição, podendo haver remanejamento de carga horária ou de local de atuação, incluindo unidades do sistema prisional.


Entre as atribuições dos docentes bolsistas estão: participação na elaboração de documentos pedagógicos da instituição, planejamento de aulas, elaboração de materiais didáticos, acompanhamento do desempenho dos estudantes, aplicação de estratégias para reduzir a evasão escolar e colaboração em atividades de articulação com famílias e comunidade.

Os valores das bolsas variam conforme a titulação e a carga horária semanal, indo de R$ 1.440,00 para candidatos com ensino superior incompleto em 20 horas semanais, até R$ 3.840,00 para doutores em 40 horas semanais. A carga horária é flexível e poderá ser ajustada conforme a demanda da instituição.


As inscrições serão exclusivamente online, pelo site processoseletivo.ieptec.ac.gov.br, entre 9 e 14 de setembro de 2025. Os candidatos deverão preencher formulário, anexar currículo e documentos comprobatórios em formato PDF ou JPG, e declarar se são pessoas com deficiência, sendo reservadas 5% das vagas para esse público.


O processo seletivo terá três etapas: análise das condições de elegibilidade das inscrições, análise curricular e classificação final, com critérios detalhados para titulação, qualificação e experiência profissional. Os candidatos aprovados serão convocados conforme surgirem vagas durante a validade do cadastro reserva.


iep5
