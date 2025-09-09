Menu

Homem é preso com pistola durante abordagem da PM em Rio Branco

Um homem foi preso na madrugada do último domingo, 7, por porte ilegal de arma de fogo, durante ação da Polícia Militar do Acre (PMAC) no bairro Boa União, em Rio Branco. A ocorrência fez parte da Operação Guardiões da Cidade, realizada pelo 1º Batalhão.


Segundo a PM, o suspeito estava em um veículo Volkswagen Virtus, de cor preta, quando foi abordado por uma guarnição. Durante a revista, os militares localizaram uma pistola calibre 9mm, modelo G2C, com um carregador e 12 munições, escondida sob o banco do motorista.


O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com a arma e as munições apreendidas, para os procedimentos legais.

Com informações da PMAC


