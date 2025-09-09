Homem é preso acusado de manter mulher em cárcere privado em hotel

Um homem foi preso na noite do último domingo, 07, após ser acusado de manter uma jovem em cárcere privado em um quarto de hotel localizado próximo à antiga Estação Rodoviária, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco (AC). A ação foi realizada por uma guarnição do Grupamento Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a denúncia, a vítima conheceu o suspeito pelas redes sociais e combinaram de se encontrar pessoalmente no fim de semana. O homem, que mora em outra cidade, viajou até a capital acreana e se hospedou no hotel onde os fatos ocorreram.

De acordo com o relato da jovem, após buscá-la em casa de carro por aplicativo, eles consumiram cocaína e tiveram relações sexuais no quarto do hotel. Ela afirma que, em seguida, o homem passou a agir de forma violenta, exigindo dinheiro para comprar mais drogas. Ainda segundo a vítima, ele a obrigou a pegar R$ 180 emprestados para adquirir entorpecentes e continuava exigindo quantias adicionais.

Com dificuldade, a jovem conseguiu deixar o local e, com apoio da família, procurou a polícia para denunciar o caso. O suspeito foi localizado e preso, mas negou todas as acusações. Ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso segue em investigação.