Homem é preso acusado de manter mulher em cárcere privado em hotel

Foto: Reprodução
Um homem foi preso na noite do último domingo, 07, após ser acusado de manter uma jovem em cárcere privado em um quarto de hotel localizado próximo à antiga Estação Rodoviária, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco (AC). A ação foi realizada por uma guarnição do Grupamento Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar.


Segundo a denúncia, a vítima conheceu o suspeito pelas redes sociais e combinaram de se encontrar pessoalmente no fim de semana. O homem, que mora em outra cidade, viajou até a capital acreana e se hospedou no hotel onde os fatos ocorreram.


De acordo com o relato da jovem, após buscá-la em casa de carro por aplicativo, eles consumiram cocaína e tiveram relações sexuais no quarto do hotel. Ela afirma que, em seguida, o homem passou a agir de forma violenta, exigindo dinheiro para comprar mais drogas. Ainda segundo a vítima, ele a obrigou a pegar R$ 180 emprestados para adquirir entorpecentes e continuava exigindo quantias adicionais.

Com dificuldade, a jovem conseguiu deixar o local e, com apoio da família, procurou a polícia para denunciar o caso. O suspeito foi localizado e preso, mas negou todas as acusações. Ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso segue em investigação.


