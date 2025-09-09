Menu

Homem ateia fogo a banheiros na Esplanada durante julgamento no STF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) prendeu nesta terça-feira, 9, um homem que ateou fogo em oito banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados são julgados pela tentativa de dar um golpe de estado.


O local do incêndio fica a 1,7 quilômetro do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o ministro Flávio Dino começou em instantes a proferir o seu voto. O relator, Alexandre de Moraes, votou pela condenação de todos os réus por todos os crimes de que foram acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).


De acordo com a PM-DF, o homem foi levado à 5ª Delegacia de Polícia de Brasília, que fica na Asa Norte. A identidade dele não foi revelada.

Antes mesmo do começo do julgamento do núcleo 1 do caso do golpe de estado, a segurança em torno do Supremo foi reforçada. Policiais militares e outros agentes de segurança têm monitorado o tribunal desde que a prisão domiciliar do ex-presidente foi convocada, pelo receio de que possa haver outra tentativa de invasão.


