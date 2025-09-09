Governo Trump cita “poder militar” ao comentar julgamento de Bolsonaro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo dos Estados Unidos falou em usar o “poder militar” do país para “garantir a liberdade de expressão”, ao comentar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração é da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta terça-feira (9/9).

Durante coletiva de imprensa, Leavitt foi questionada sobre possíveis novas punições dos EUA contra o Brasil, em retaliação ao caso judicial envolvendo o ex-presidente brasileiro. Sem detalhar ações adicionais, a porta-voz do governo norte-americano disse que a administração de Donald Trump não tem medo de usar o “poder militar” do país para garantir a liberdade de expressão pelo mundo.

“Eu não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje”, disse Leavitt. “Mas posso dizer que isso é uma prioridade para a administração, e o presidente não tem medo de usar o poder econômico, o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo.”

Publicidade

Esta é mais uma ameaça do governo norte-americano contra o Brasil e mais uma tentativa de interferência no julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-capitão do Exército é apontado como líder de uma organização criminosa que tentou, em 2022, cometer um golpe de Estado no Brasil. O objetivo seria impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumisse a Presidência — ainda que tenha vencido Bolsonaro nas urnas.

Desde o início de julho, Trump tem aumentado as pressões contra o Brasil e usa o processo judicial de Bolsonaro como justificativa. Além de taxar os produtos brasileiros em 50%, o governo norte-americano aplicou uma série de punições contra autoridades brasileiras.

O principal alvo das retaliações é o ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento do ex-presidente acusado de tentativa de golpe, que foi alvo da Lei Magnitsky.