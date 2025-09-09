Menu

Gleisi critica EUA por fala de uso de “poder militar” contra o Brasil

Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, criticou nesta terça-feira (9) declaração do governo dos Estados Unidos de que o país poderia usar seu “poder militar” para retaliar o Brasil por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.


Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump não teme em usar “meios militares” em defesa da liberdade de expressão no mundo.


Em uma postagem nas redes sociais, a ministra afirmou que chegou ao “cúmulo” a “conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil”, apontando para a articulação conduzida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro para que os EUA sancionem o Brasil.

Anúncio


“Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível'”, disse a ministra.


Ela defendeu ainda a cassação do deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.


“Ainda dizem que estão defendendo a “liberdade de expressão”. Só se for a liberdade de mentir, de coagir a Justiça e de tramar golpe de Estado; estes sim, os crimes pelos quais Bolsonaro e seus cúmplices estão sendo julgados no devido processo legal”, acrescentou.


Casa Branca


A porta-voz Karoline Leavitt disse que não tinha “ações adicionais” contra o Brasil para antecipar.


“O presidente não tem medo de usar o poderio econômico, o poderio militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão no mundo”, afirmou, após ser questionada sobre a adoção de novas sanções ao Brasil por causa de uma possível condenação de Jair Bolsonaro.


Julgamento


A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou hoje o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista. Os ministros Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e Flávio Dino votaram pelas condenações. Faltam três votos.


A sessão foi suspensa e será retomada amanhã (10) para o voto dos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Zequinha Lima garante atendimento para mais de 90 crianças na Pastoral, em Cruzeiro do Sul
Zequinha Lima garante atendimento para mais de 90 crianças na Pastoral, em Cruzeiro do Sul
Prefeito de Rio Branco destaca alívio financeiro com a PEC 66 em mobilização nacional
Prefeito de Rio Branco destaca alívio financeiro com a PEC 66 em mobilização nacional
Flávio diz que Moraes proferiu voto pela condenação de Bolsonaro com ‘ódio’ e por ‘vingança’
Flávio diz que Moraes proferiu voto pela condenação de Bolsonaro com ‘ódio’ e por ‘vingança’
Deputado Zé Adriano cobra celeridade e garante fiscalização nas obras da BR-364
Deputado Zé Adriano cobra celeridade e garante fiscalização nas obras da BR-364
Criminoso morre e comparsa é preso após perseguição policial no Segundo Distrito
Criminoso morre e comparsa é preso após perseguição policial no Segundo Distrito
Revisão do Plano Diretor com flexibilização urbanística é apresentada na capital
Revisão do Plano Diretor com flexibilização urbanística é apresentada na capital

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube