Gladson e Mailza entregam quase 400 títulos e Iteracre faz história em Plácido de Castro

O município de Plácido de Castro se tornou exemplo de avanço na regularização fundiária no Acre. Graças ao trabalho integrado do Governo do Estado, por meio do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), em parceria estratégicas, como, por exemplo, o cartório local e a própria população, foi possível investir mais de R$ 2 milhões e garantir a entrega de títulos de propriedade para quase 400 famílias e entidades religiosas.


A presidente do ITERACRE destacou que o feito é resultado da união de esforços e da dedicação incansável da equipe do instituto. “Em Plácido de Castro conseguimos, em tempo recorde, concluir a regularização e levar dignidade para centenas de famílias. Cada título entregue representa segurança jurídica, esperança e oportunidade de construir um futuro melhor”, afirmou.


O programa Minha Terra de Papel Passado vem transformando realidades em todo o estado, mas a conquista em Plácido de Castro mostra como a integração entre instituições e comunidade pode acelerar resultados. “Não se trata apenas de um documento. Cada título é dignidade e reconhecimento para quem sempre viveu e produziu na sua terra”, reforçou a gestora.

A iniciativa fortalece também a agricultura familiar, permitindo que os beneficiários tenham acesso a crédito, investimentos e políticas públicas de incentivo à produção.


E a primeira vez que o município recebe uma entrega significativa de regularização fundiária, com o avanço em Plácido de Castro, o ITERACRE projeta para 2025 estar presente em todos os polos agroflorestais do Acre, garantindo que cada vez mais famílias tenham seus direitos reconhecidos e acesso a crédito.


A regularização fundiária em Plácido de Castro também reafirma um princípio fundamental: o direito de todo cidadão à moradia digna. Ao receber o título de sua terra, cada família passa a ter não apenas segurança jurídica, mas também a tranquilidade de poder investir no futuro, construir com estabilidade e transmitir às próximas gerações um patrimônio legítimo.


