Feijó convoca aprovados em concurso da Saúde para posse

A Prefeitura de Feijó, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), publicou nesta terça-feira, 09, o edital de convocação nº 014/2025, direcionado aos candidatos aprovados no concurso público nº 001/2024. O documento convoca os classificados para a entrega de documentos e posterior assinatura de contrato, respeitando a ordem de classificação do concurso.

Os candidatos têm cinco dias corridos a partir da publicação do edital para se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Travessa João Ambrósio Taveira, s/n, Cidade Nova, das 7h às 14h. O não comparecimento dentro do prazo será considerado renúncia automática à vaga.

Entre os documentos exigidos estão: cópias do Título de Eleitor, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, PIS/PASEP, comprovante de residência, foto 3×4 recente, comprovação de escolaridade e inscrição ativa em conselho profissional correspondente ao cargo. Candidatos com deficiência deverão apresentar laudo médico atualizado, enquanto demais candidatos poderão ser solicitados a entregar atestado médico ou exames complementares.

Além disso, será exigida declaração de bens e direitos, antecedentes cíveis, criminais e da Justiça Federal, acúmulo de cargos e declaração de dependentes, bem como laudo médico de aptidão física e mental. A documentação completa é requisito para posse sob o regime estatutário previsto na Lei nº 1.041/2023.