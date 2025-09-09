“Exu Caveira” é denunciado por mais uma execução na capital

O juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco aceitou a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) e tornou réu em processo um dos mais temidos criminosos do estado. Tálisson de Souza Gama, conhecido como “Exu Caveira”, vai responder pela execução de Edelson Ferreira Ribeiro, de 42 anos, crime ocorrido em 2023 no bairro Recanto dos Buritis, motivado por disputa entre facções.

O magistrado Fábio Costa estipulou o prazo de 30 dias para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, quando será decidido se o acusado será levado a júri popular.

Na noite de 29 de março de 2023, “Exu Caveira” e outros três cúmplices ocupavam um automóvel e se deslocaram para o Segundo Distrito da capital com o objetivo de eliminar algum membro de facção rival. O grupo seguiu para o bairro Recanto dos Buritis, onde estaria um dos possíveis alvos.

Quando passavam pela Rua Wanderley Pessoa da Silva, depararam com Edelson Ribeiro da Silva, que estava sentado em frente à sua casa. O veículo foi estacionado e, de dentro dele, saiu um homem armado com uma pistola, que fez vários disparos contra a vítima indefesa. Atingido por quatro tiros, Edelson morreu no local.

Investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) reuniram provas de que Tálisson de Souza Gama, o “Exu Caveira”, estava no automóvel e que foi ele quem planejou e comandou a execução. O denunciado já cumpre uma pena de 59 anos por homicídios e deverá ser julgado também por outros crimes ligados a facções criminosas.