Estudante da UFPA é diagnosticada com meningite em Belém

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou nesta segunda-feira (8) um caso de meningite meningocócica em uma estudante da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém.


Segundo a Sespa, a Diretoria de Vigilância em Saúde realizou quimioprofilaxia — tratamento preventivo com antibióticos — nos alunos que tiveram contato próximo com a universitária. A medida busca evitar a transmissão da doença.


A estudante não mora em Belém e, de acordo com a secretaria, não houve necessidade de interditar o bloco da UFPA onde ela esteve. Os colegas seguem em acompanhamento por 10 dias e foram orientados a procurar atendimento médico imediato caso apresentem sintomas.

Até a publicação desta matéria, a UFPA não havia se pronunciado sobre medidas adicionais a serem adotadas.


