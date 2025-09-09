Menu

Estrutura do Festival do Coco é montada no Complexo Esportivo Totão, em Mâncio Lima

Faltando três dias para a abertura, os preparativos para o V Festival do Coco já estão a todo vapor no Complexo Esportivo Totão, em Mâncio Lima. Equipes trabalham na montagem das tendas, estandes, bancas e no palco principal que vai receber atrações locais e nacionais de sexta-feira a domingo, 12 a 14.


30 tendas são montadas pelo Sebrae e a Prefeitura, por meio do Programa Cidades Empreendedoras. Além disso, mais de 150 bancas para expositores e ambulantes, trailers, espaços de alimentação e áreas de lazer estão sendo preparados para receber o público. Mais de 100 expositores vão oferecer comidas típicas, bebidas, artesanato, além da presença de cooperativas de crédito, concessionárias, parque de diversão, jogos eletrônicos e serviços governamentais.
O palco principal já começa a ganhar forma: uma estrutura de 168 metros quadrados, equipada com iluminação e painéis de LED, som de grande porte e reforço de segurança para receber artistas como a dupla sertaneja Danilo e Davi, entre outras atrações confirmadas.


O Agente de Desenvolvimento Local, Simon Dias, destacou a importância do festival para o comércio:


“A expectativa é a mais alta possível. Depois de dois anos estamos voltando com o Festival do Coco, que já caiu no gosto da população. Além de ser um festival de cultura e entretenimento, ele também é parte do calendário econômico do município. Cada empreendedor vê no evento uma oportunidade de crescimento e visibilidade.”


O Coordenador Geral do Evento, Daniel Campos, ressaltou que o trabalho segue dentro do planejamento. “Os preparativos já começaram há cinco meses. Hoje estamos executando o que foi planejado, com reuniões de segurança e planejamento. Agora estamos concretizando as estruturas no Complexo Totão. Queremos que os visitantes tenham uma experiência única e completa”, concluiu.


A dupla sertaneja Danilo & Davi e Viny Cantor já estão confirmados como atrações do Festival do Coco.



Veja a programação completa

SEXTA-FEIRA 12


Local: Complexo Esportivo Totão


15h00 – 1ª eliminatória do quadrangular Copa dos Campeões –


Intermunicipal: União São João (CZS) × Porto Walter


17h00 – 2° jogo – eliminatória do quadrangular Copa dos Campeões – Intermunicipal: Internacional (Mâncio Lima) × Juventus


(Rodrigues Alves)


19h00 – Solenidade de abertura do 5° Festival do Coco 2025


Apresentações culturais


19h30 – Apresentação do Coral Vozes da Aurora


20h00 – Apresentação do povo Indígena Puyanawa


20h30 – Grupo de dança Tucumã


21h00 – Escolha do Rei e Rainha do Festival do Coco 2025 – com DJ Alemão


Apresentações artísticas


22h00 – Fernando Cavalcante e Banda


23h00 – Romário Costa e Banda


01h00 – Geinison Rocha e Banda


03h00 – Encerramento


SÁBADO 13


Complexo Esportivo Totão


14h00 – 4ª edição da Festa dos Pescadores


Sorteio de prêmios


Atração artística: Cantor Zequinha


Local: Quadra Poliesportiva do Totão


Copa dos Campeões – Intermunicipal


16h00 – Disputa do 3° e 4° lugar
18h00 – Final da Copa dos Campeões – Intermunicipal


19h00 – Início das exposições do 5° Festival do Coco


Apresentações artísticas


19h30 – DJ Jhonatam Nascimento


20h00 – Forró Sapeka e Banda


Carnaval fora de época


22h00 – Show nacional com Viny Cantor


00h00 – Bruno Barros e Banda


01h30 – Theo Lins e Banda


03h00 – Encerramento


DOMINGO 14


10h00 – Corrida de Motocross


Local: Estrada do Chaparral


Bairro José Martins (sede do SINDSEM)


Complexo Esportivo Totão


18h00 – Abertura dos portões


19h00 – Início das exposições


Apresentações artísticas


20h00 – DJ Alemão


21h00 – Bruno Barros e Banda


23H00 – Show nacional da dupla Danilo e Davi.


01h00 – Ricardo Pinheiro


03h00 – Encerramento


