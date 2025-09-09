Estrutura do Festival do Coco é montada no Complexo Esportivo Totão, em Mâncio Lima

Faltando três dias para a abertura, os preparativos para o V Festival do Coco já estão a todo vapor no Complexo Esportivo Totão, em Mâncio Lima. Equipes trabalham na montagem das tendas, estandes, bancas e no palco principal que vai receber atrações locais e nacionais de sexta-feira a domingo, 12 a 14.
30 tendas são montadas pelo Sebrae e a Prefeitura, por meio do Programa Cidades Empreendedoras. Além disso, mais de 150 bancas para expositores e ambulantes, trailers, espaços de alimentação e áreas de lazer estão sendo preparados para receber o público. Mais de 100 expositores vão oferecer comidas típicas, bebidas, artesanato, além da presença de cooperativas de crédito, concessionárias, parque de diversão, jogos eletrônicos e serviços governamentais.
O palco principal já começa a ganhar forma: uma estrutura de 168 metros quadrados, equipada com iluminação e painéis de LED, som de grande porte e reforço de segurança para receber artistas como a dupla sertaneja Danilo e Davi, entre outras atrações confirmadas.
O Agente de Desenvolvimento Local, Simon Dias, destacou a importância do festival para o comércio:
“A expectativa é a mais alta possível. Depois de dois anos estamos voltando com o Festival do Coco, que já caiu no gosto da população. Além de ser um festival de cultura e entretenimento, ele também é parte do calendário econômico do município. Cada empreendedor vê no evento uma oportunidade de crescimento e visibilidade.”
O Coordenador Geral do Evento, Daniel Campos, ressaltou que o trabalho segue dentro do planejamento. “Os preparativos já começaram há cinco meses. Hoje estamos executando o que foi planejado, com reuniões de segurança e planejamento. Agora estamos concretizando as estruturas no Complexo Totão. Queremos que os visitantes tenham uma experiência única e completa”, concluiu.
A dupla sertaneja Danilo & Davi e Viny Cantor já estão confirmados como atrações do Festival do Coco.
Veja a programação completa
SEXTA-FEIRA 12
Local: Complexo Esportivo Totão
15h00 – 1ª eliminatória do quadrangular Copa dos Campeões –
Intermunicipal: União São João (CZS) × Porto Walter
17h00 – 2° jogo – eliminatória do quadrangular Copa dos Campeões – Intermunicipal: Internacional (Mâncio Lima) × Juventus
(Rodrigues Alves)
19h00 – Solenidade de abertura do 5° Festival do Coco 2025
Apresentações culturais
19h30 – Apresentação do Coral Vozes da Aurora
20h00 – Apresentação do povo Indígena Puyanawa
20h30 – Grupo de dança Tucumã
21h00 – Escolha do Rei e Rainha do Festival do Coco 2025 – com DJ Alemão
Apresentações artísticas
22h00 – Fernando Cavalcante e Banda
23h00 – Romário Costa e Banda
01h00 – Geinison Rocha e Banda
03h00 – Encerramento
SÁBADO 13
Complexo Esportivo Totão
14h00 – 4ª edição da Festa dos Pescadores
Sorteio de prêmios
Atração artística: Cantor Zequinha
Local: Quadra Poliesportiva do Totão
Copa dos Campeões – Intermunicipal
16h00 – Disputa do 3° e 4° lugar
18h00 – Final da Copa dos Campeões – Intermunicipal
19h00 – Início das exposições do 5° Festival do Coco
Apresentações artísticas
19h30 – DJ Jhonatam Nascimento
20h00 – Forró Sapeka e Banda
Carnaval fora de época
22h00 – Show nacional com Viny Cantor
00h00 – Bruno Barros e Banda
01h30 – Theo Lins e Banda
03h00 – Encerramento
DOMINGO 14
10h00 – Corrida de Motocross
Local: Estrada do Chaparral
Bairro José Martins (sede do SINDSEM)
Complexo Esportivo Totão
18h00 – Abertura dos portões
19h00 – Início das exposições
Apresentações artísticas
20h00 – DJ Alemão
21h00 – Bruno Barros e Banda
23H00 – Show nacional da dupla Danilo e Davi.
01h00 – Ricardo Pinheiro
03h00 – Encerramento