Estrutura do Festival do Coco é montada no Complexo Esportivo Totão, em Mâncio Lima

Faltando três dias para a abertura, os preparativos para o V Festival do Coco já estão a todo vapor no Complexo Esportivo Totão, em Mâncio Lima. Equipes trabalham na montagem das tendas, estandes, bancas e no palco principal que vai receber atrações locais e nacionais de sexta-feira a domingo, 12 a 14.

30 tendas são montadas pelo Sebrae e a Prefeitura, por meio do Programa Cidades Empreendedoras. Além disso, mais de 150 bancas para expositores e ambulantes, trailers, espaços de alimentação e áreas de lazer estão sendo preparados para receber o público. Mais de 100 expositores vão oferecer comidas típicas, bebidas, artesanato, além da presença de cooperativas de crédito, concessionárias, parque de diversão, jogos eletrônicos e serviços governamentais.

O palco principal já começa a ganhar forma: uma estrutura de 168 metros quadrados, equipada com iluminação e painéis de LED, som de grande porte e reforço de segurança para receber artistas como a dupla sertaneja Danilo e Davi, entre outras atrações confirmadas.

O Agente de Desenvolvimento Local, Simon Dias, destacou a importância do festival para o comércio:

“A expectativa é a mais alta possível. Depois de dois anos estamos voltando com o Festival do Coco, que já caiu no gosto da população. Além de ser um festival de cultura e entretenimento, ele também é parte do calendário econômico do município. Cada empreendedor vê no evento uma oportunidade de crescimento e visibilidade.”

O Coordenador Geral do Evento, Daniel Campos, ressaltou que o trabalho segue dentro do planejamento. “Os preparativos já começaram há cinco meses. Hoje estamos executando o que foi planejado, com reuniões de segurança e planejamento. Agora estamos concretizando as estruturas no Complexo Totão. Queremos que os visitantes tenham uma experiência única e completa”, concluiu.

A dupla sertaneja Danilo & Davi e Viny Cantor já estão confirmados como atrações do Festival do Coco.

Veja a programação completa

SEXTA-FEIRA 12

Local: Complexo Esportivo Totão

15h00 – 1ª eliminatória do quadrangular Copa dos Campeões –

Intermunicipal: União São João (CZS) × Porto Walter

17h00 – 2° jogo – eliminatória do quadrangular Copa dos Campeões – Intermunicipal: Internacional (Mâncio Lima) × Juventus

(Rodrigues Alves)

19h00 – Solenidade de abertura do 5° Festival do Coco 2025

Apresentações culturais

19h30 – Apresentação do Coral Vozes da Aurora

20h00 – Apresentação do povo Indígena Puyanawa

20h30 – Grupo de dança Tucumã

21h00 – Escolha do Rei e Rainha do Festival do Coco 2025 – com DJ Alemão

Apresentações artísticas

22h00 – Fernando Cavalcante e Banda

23h00 – Romário Costa e Banda

01h00 – Geinison Rocha e Banda

03h00 – Encerramento

SÁBADO 13

Complexo Esportivo Totão

14h00 – 4ª edição da Festa dos Pescadores

Sorteio de prêmios

Atração artística: Cantor Zequinha

Local: Quadra Poliesportiva do Totão

Copa dos Campeões – Intermunicipal

16h00 – Disputa do 3° e 4° lugar

18h00 – Final da Copa dos Campeões – Intermunicipal

19h00 – Início das exposições do 5° Festival do Coco

Apresentações artísticas

19h30 – DJ Jhonatam Nascimento

20h00 – Forró Sapeka e Banda

Carnaval fora de época

22h00 – Show nacional com Viny Cantor

00h00 – Bruno Barros e Banda

01h30 – Theo Lins e Banda

03h00 – Encerramento

DOMINGO 14

10h00 – Corrida de Motocross

Local: Estrada do Chaparral

Bairro José Martins (sede do SINDSEM)

Complexo Esportivo Totão

18h00 – Abertura dos portões

19h00 – Início das exposições

Apresentações artísticas

20h00 – DJ Alemão

21h00 – Bruno Barros e Banda

23H00 – Show nacional da dupla Danilo e Davi.

01h00 – Ricardo Pinheiro

03h00 – Encerramento