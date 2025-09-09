Menu

Espaço Indústria consolida Expo Xapuri como ambiente de negócios

A primeira edição da Expo Xapuri, realizada entre os dias 4 e 7 de setembro, marcou não apenas a celebração cultural da cidade, mas também a consolidação do evento como um espaço de negócios. A iniciativa, fruto da parceria entre o governo do Estado e a prefeitura, ganhou força com a implantação do Espaço Indústria pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).


Mais de 30 empresas participaram da área voltada ao setor produtivo, expondo produtos e firmando negociações durante os quatro dias de feira. Para além da integração com o público, o espaço deu visibilidade às indústrias locais e simbolizou um novo momento de desenvolvimento econômico para Xapuri, impulsionado por investimentos estratégicos do Estado e setor privado.


O secretário da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou o impacto da iniciativa. “Estamos felizes em ver Xapuri nesse novo ciclo. O Espaço Indústria mostrou que a Expo Xapuri pode ser muito mais que um evento cultural: é também uma vitrine para negócios, para geração de empregos e para dar visibilidade às nossas indústrias. Essa parceria com a prefeitura é estratégica porque fortalece o setor produtivo e abre caminhos para que o município se consolide cada vez mais”.

O prefeito Maxsuel Maia também ressaltou o resultado da união de esforços entre Estado e município. “A Expo Xapuri nasceu para valorizar nossas tradições, mas também para gerar desenvolvimento econômico no agronegócio, comércio, serviço e indústria. O apoio do governo foi essencial para que conseguíssemos estruturar o evento e criar esse espaço de negócios que já mostra resultados concretos para as nossas empresas e muitos atrativos à população”, disse.


Além da exposição industrial, o governo disponibilizou no local serviços da Comissão da Política de Incentivo às Atividades Industriais (Copiai), orientações sobre incentivos fiscais, informações do Programa de Compras Governamentais (Comprac), cursos do Polo Digital, atendimentos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e as disputas da Arena Gamer, que animaram a juventude.


