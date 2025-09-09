Menu

Com paralisação de ônibus, vereador desabafa sobre “atravessadores”

Foto: Jardy Lopes/ac24horas
O vereador de Rio Branco, Antônio Morais (PL), usou o grande expediente da Câmara Municipal na sessão desta terça-feira (9) para desabafar sobre a falta de votos dos trabalhadores da empresa Ricco Transportes, que faz o serviço coletivo na capital acreana. A fala ocorre em meio ao aviso de paralisação das atividades do setor por tempo indeterminado, a partir de amanhã (10), quarta-feira.


“Em relação aos motoristas da Ricco, vou dizer uma coisa a vocês. Eu estou com quatro mandatos, sempre ajudei vocês, só que não é reclamação, é a verdade. Quando eu precisei dos motoristas para votar no vereador Antônio Morais, não tive. Aparecem só alguns espertalhões, nunca fui correspondido. Na hora de voltar, meus amigos, vocês vejam quem realmente está do lado de vocês”, afirmou.


Morais também reclamou do que seriam os candidatos “fura olhos”, aqueles que são promovidos pelo executivo na hora da campanha. “É muito fácil chegar prefeitura, aparecem com candidatos lá. É um desabafo, na hora de votar todo mundo é bom, na hora de colher só vai os atravessadores”, concluiu.

Veja o vídeo:

