Eletricista sofre descarga elétrica e cai de 3 metros de altura

Foto: Davi Sahid/ac24horas
O eletricista Marcos Antônio Café Marinheiro Amorim, de 58 anos, ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira (9), após sofrer uma descarga elétrica e cair de uma escada de cerca de três metros de altura na Rua Copaíba, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco.


De acordo com testemunhas, ele realizava a ligação da rede elétrica do poste ao padrão de uma residência quando recebeu a descarga e perdeu o equilíbrio. Com a queda, apresentou confusão mental, dificuldade para falar, caminhar e não reconhecia as pessoas ao redor.


Foto: Davi Sahid/ac24horas

Os moradores chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma unidade de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos, o trabalhador foi levado em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

Além das consequências da descarga elétrica e da queda, a vítima sofreu uma fratura no punho direito.


