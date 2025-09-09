Edvaldo pede audiência para debater crise no transporte escolar de Tarauacá

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou, nesta terça-feira, 9, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública na Comissão de Educação para tratar da crise no transporte escolar em Tarauacá, que se arrasta desde 2024.

O parlamentar destacou que a situação tem prejudicado gravemente os estudantes da zona rural do município. Segundo ele, o problema se tornou recorrente e já causou paralisações prolongadas. “A crise do transporte escolar rural em Tarauacá é permanentemente reincidente. Já tivemos várias paralisações. A maioria das escolas rurais não conseguiu ter aula durante três meses neste ano por conta da falta de transporte. As empresas recebem, mas não repassam os pagamentos devidos. Usam atrasos como justificativa para não fornecer combustível, não pagar a locação dos barcos e nem os salários dos barqueiros”, afirmou.

De acordo com Edvaldo, a situação chegou ao ápice em um debate na Câmara de Vereadores, que resultou em denúncia ao Ministério Público do Acre. “Estão prejudicando e ferindo de morte o aprendizado rural em Tarauacá por irresponsabilidade no transporte dos alunos”, completou.

No requerimento, o deputado solicita que sejam convidados para a audiência o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho de Sousa, representantes do Núcleo de Educação de Tarauacá, das empresas Suply Soluções em Tecnologia e Transportes Ltda. e Locadora Comércio e Representação Ltda. (LOACRE), além do presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, vereador Rangelles Viana, e os vereadores Francisco das Chagas Batista e Janaína Furtado.

Também deverão ser convidados os representantes dos prestadores de serviço, especialmente os barqueiros que atuam no transporte dos estudantes.