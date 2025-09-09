Menu

Deracre diz que Porto de Cruzeiro do Sul será recuperado pelo DNIT

Foto: frame/vídeo
O governo do Acre por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – Deracre, disse em Nota que o Porto de Cruzeiro do Sul será contemplado com projeto do governo federal, que executará as obras de revitalização e, posteriormente, repassará a estrutura para a gestão estadual. “Os projetos de engenharia estão em fase avançada de conclusão, conforme garantia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT”, cita a Nota.


Sobre o incidente ocorrido nesta segunda-feira, 8, envolvendo o tombamento de um caminhão no porto, de acordo com o Deracre, foi causada por falha nos freios. Para evitar que o veículo caísse no rio, o condutor realizou uma manobra que acabou resultando no tombamento.


“O Deracre acompanha a situação e reforça seu compromisso de apoiar melhorias na infraestrutura portuária do município”, conclui a Nota, assinada pela Presidente do Deracre, Sula Ximenes.

