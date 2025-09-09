DCE da Ufac pede medidas para evitar prejuízos aos alunos durante paralisação do transporte

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Acre (Ufac) solicitou, nesta terça-feira, 9, que a administração superior da instituição adote medidas emergenciais para garantir que os estudantes não sejam prejudicados com a paralisação do transporte coletivo prevista para começar nesta quarta-feira, 10, em Rio Branco.

No ofício encaminhado à Reitoria e à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o DCE destacou que grande parte dos alunos depende exclusivamente dos ônibus para frequentar as aulas.

Como alternativas, a entidade pediu que a universidade flexibilize a frequência e os prazos acadêmicos durante o período de paralisação, comunique oficialmente os docentes sobre a situação e estude medidas de deslocamento para atender casos mais urgentes, como atividades práticas, estágios e avaliações presenciais.

A presidente do DCE, Ingrid Maia, reforçou no documento que a medida é necessária para resguardar o direito de acesso à educação da comunidade acadêmica.