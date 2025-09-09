Criminoso morre e comparsa é preso após perseguição policial no Segundo Distrito

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma ação da Polícia Militar terminou com a morte de um criminoso, conhecido como “Loirinho”, e a prisão de Wesley Nunes de Melo, de 28 anos, na tarde desta terça-feira (9), no bairro Triângulo Velho, no Segundo Distrito de Rio Branco. Os dois estavam em uma motocicleta roubada e tentavam praticar crimes quando foram interceptados por uma guarnição do Tático.

A moto, modelo Fazer de cor cinza, havia sido roubada na noite de segunda-feira (8), de um entregador no mesmo distrito. No dia seguinte, o veículo foi localizado circulando na área do 1º Batalhão e passou a ser monitorado. A perseguição seguiu pela Avenida Amadeo Barbosa e Via Chico Mendes até a dupla abandonar o veículo e fugir em direção à Rua Rodolfo Barbosa Leite.

Durante a fuga, “Loirinho” portava uma pistola e apontou a arma para os policiais. Ele foi alvejado antes de conseguir disparar. A pistola, que estava engatilhada, ficou caída ao lado do corpo.

Anúncio

Enquanto isso, Wesley tentou escapar correndo, mas foi alcançado, preso e levado sem ferimentos para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA). Ele permanecerá à disposição da Justiça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou uma ambulância de suporte avançado e realizou atendimento, mas “Loirinho” morreu no local.

O perímetro foi isolado pelo 2º Batalhão até a conclusão do trabalho da perícia criminal. O corpo de “Loirinho” foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A investigação ficará inicialmente sob responsabilidade da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, depois, será repassada para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).