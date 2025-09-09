COP30: hotel em Belém que aumentou diária de R$ 70 para R$ 6,3 mil não recebe reservas

O Hotel COP30, em Belém — antigo Hotel Nota 10 —, que mudou de nome e elevou em 90 vezes o valor das diárias para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, ainda não registrou nenhuma reserva. O evento será realizado em novembro na capital paraense e deve reunir autoridades de todo o mundo para discutir ações contra a crise climática.

Com 17 quartos disponíveis, os proprietários agora tentam negociar a locação do prédio inteiro para alguma delegação estrangeira. Até o momento, porém, os preços não atraíram interessados.

A disparada nos valores preocupa a organização, já que a COP30 deve receber cerca de 50 mil pessoas durante os 12 dias de programação em Belém.

