Menu

Caminhão com madeira ilegal é apreendido em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

Um caminhão carregado com 6 metros cúbicos de madeira serrada foi apreendido pela Polícia Militar, em Cruzeiro do Sul, durante ação do Pelotão Ambiental na madrugada desta terça-feira (9). A carga não possuía licença ambiental.


Segundo os militares, o veículo já havia sido flagrado anteriormente transportando madeira de forma irregular, o que reforça a necessidade de intensificação das operações de combate a crimes ambientais na região.


O motorista, que não possuía habilitação, e o proprietário da carga foram levados à Delegacia de Polícia.

Publicidade


Pela legislação vigente, transportar ou comercializar madeira sem autorização constitui crime ambiental, previsto no artigo 46 da Lei nº 9.605/1998, e pode resultar em sanções administrativas e criminais.


Com informações do Juruá 24 Horas


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Líder de Bocalom diz que não sabia de PL do subsídio: “estou voando”
Líder de Bocalom diz que não sabia de PL do subsídio: “estou voando”
Policiais penais cobram convocação de aprovados e melhorias no trabalho
Policiais penais cobram convocação de aprovados e melhorias no trabalho
Motoristas da Ricco apoiam aumento de subsídio para garantir reajuste salarial
Motoristas da Ricco apoiam aumento de subsídio para garantir reajuste salarial
Brasil enfrenta Bolívia em seu último compromisso pelas Eliminatórias
Brasil enfrenta Bolívia em seu último compromisso pelas Eliminatórias
URGENTE: Prefeitura de Rio Branco quer elevar subsídio do transporte público em R$ 0,50 por passageiro
URGENTE: Prefeitura de Rio Branco quer elevar subsídio do transporte público em R$ 0,50 por passageiro
Não é normal Heleno ter agenda com anotações golpistas, diz Moraes
Não é normal Heleno ter agenda com anotações golpistas, diz Moraes

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube