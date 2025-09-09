Caminhão com madeira ilegal é apreendido em Cruzeiro do Sul

Um caminhão carregado com 6 metros cúbicos de madeira serrada foi apreendido pela Polícia Militar, em Cruzeiro do Sul, durante ação do Pelotão Ambiental na madrugada desta terça-feira (9). A carga não possuía licença ambiental.

Segundo os militares, o veículo já havia sido flagrado anteriormente transportando madeira de forma irregular, o que reforça a necessidade de intensificação das operações de combate a crimes ambientais na região.

O motorista, que não possuía habilitação, e o proprietário da carga foram levados à Delegacia de Polícia.

Pela legislação vigente, transportar ou comercializar madeira sem autorização constitui crime ambiental, previsto no artigo 46 da Lei nº 9.605/1998, e pode resultar em sanções administrativas e criminais.

Com informações do Juruá 24 Horas