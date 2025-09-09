Menu

Câmara volta a atrasar sessão por falta de quórum nesta terça-feira (9)

Foto: Whidy Melo/ac24horas
A sessão da Câmara de Vereadores de Rio Branco desta terça-feira (9), como de praxe, voltou a ter atraso. O horário regimental prevê o início dos trabalhos às 8h30, mas a mesa diretora tem iniciado funções parlamentares em plenário com atraso.


Na pauta do dia, consta para ser discutido em tribuna popular o assunto “saúde mental e prevenção ao suicídio”, em audiência solicitada pelo vereador João Paulo Silva (PODEMOS). O quórum regimental de vereadores necessários para a sessão era de 11 parlamentares, passou para 9, mas às 8h30 apenas 6 estavam em plenário.


Ao ac24horas, João Paulo comentou os constantes atrasos. “A gente tem reforçado isso entre colegas, a importância do cumprimento do horário para o início da sessão. Todos nós temos as nossas agendas sociais e políticas. Semana passada nós passamos por um problema nesse sentido e vocês, enquanto imprensa, cobriram. Tem situação que ainda não foi equacionada de maneira coerente e correta”, afirmou.

