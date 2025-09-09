Calor retorna ao Acre com previsão de chuvas passageiras durante a semana

Depois de um fim de semana marcado por temperaturas mais baixas, o calor volta a predominar no Acre ao longo desta semana. De acordo com o meteorologista Davi Friale, a onda de frio polar que atingiu o estado no último sábado, 06, derrubou os termômetros em Rio Branco, que registrou máxima de apenas 24,7ºC no dia, com sensação térmica ainda menor devido aos ventos.

No domingo, 07, a capital acreana amanheceu com 17,4ºC, a menor temperatura registrada em toda a Amazônia naquela data. Em Epitaciolândia, a mínima foi de 18,2ºC. A frente fria também trouxe chuvas intensas a vários municípios, com acumulados superiores a 50mm em Sena Madureira e Feijó, e acima de 40mm em Assis Brasil e Xapuri.

Apesar da estiagem natural deste período do ano, Friale destacou que não há risco de seca severa no estado. Em Rio Branco, o nível do rio Acre deve voltar a subir gradualmente, ainda que possa apresentar pequenas quedas em alguns dias, sem atingir marcas críticas abaixo de 1,40m.

Para esta semana, a previsão é de calor intenso, com temperaturas máximas variando entre 33ºC e 36ºC, podendo ultrapassar 37ºC em alguns momentos. As mínimas devem oscilar entre 20ºC e 23ºC no leste e sul do estado, e entre 21ºC e 24ºC nas demais regiões.

As chuvas devem ocorrer diariamente, de forma passageira e localizada, mas com possibilidade de temporais em algumas áreas. O maior volume pluviométrico está previsto entre quinta-feira (11) e sábado (13), quando a aproximação de uma nova onda polar pode amenizar ligeiramente o calor, sem provocar friagem.