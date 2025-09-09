Menu

Calegário propõe comissão para visitar presídios do Acre após fuga de detentos

Foto: Sérgio Vale
O deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira, 9, para manifestar preocupação com a fuga de oito detentos do sistema penitenciário de Cruzeiro do Sul registrada no último fim de semana. O parlamentar defendeu a criação de uma comissão de deputados para visitar presídios do estado e ouvir diretamente os policiais penais sobre as falhas no sistema.


“Esse final de semana tivemos mais uma fuga, agora em Cruzeiro do Sul, com mais oito detentos. E não é a primeira nos últimos 30 dias. Precisamos saber o que está acontecendo, porque não dá para normalizar esse número de fugitivos sem nenhum retorno do Iapen, nem do próprio secretário. Por isso, sugiro que montemos uma comissão de deputados para visitar os presídios e ouvir os policiais penais que estão na ponta, batendo o cadeado, para entender o que de fato está acontecendo”, afirmou.


Calegário ressaltou que sua proposta é que a comissão não se limite apenas às unidades de Rio Branco, mas também visite os presídios de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, onde ocorreram fugas recentes.

O deputado destacou ainda a importância de dar voz aos servidores que atuam diretamente dentro das unidades prisionais. “Esses profissionais estão sobrecarregados e, muitas vezes, são responsabilizados pelas fugas, quando o problema é estrutural. Precisamos ouvir o que eles têm a dizer e buscar soluções”, completou.


