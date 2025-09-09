Cada macaco no seu galho

O governador Gladson Cameli declarou no desfile de 7 de setembro, em Rio Branco, que não iria à manifestação dos bolsonaristas porque o país precisa de paz. E destacou que “respeita os poderes constituídos”. Ou seja: deixou claro que as atribuições do Judiciário, que nesse caso, leia-se STF, fazem parte da base da democracia brasileira.

Engraçado

É até engraçado observar o comportamento de grandes jornais brasileiros tentando encontrar alguma coerência: apoiaram o nome de Tarcísio de Freitas como pré-candidato “moderado” e, de repente, pelo que se viu no domingo, o tal do “moderado” claramente apoia a postura golpista.

“Meio-termo”

E esse é um cenário em que não há “meio-termo”. Não há um “caminho do meio”, uma alternativa “negociada”. Não há retórica que construa algo verdadeiro neste caso. Ou se é democrata ou não é.

Maturidade

A suposta e desejada postura “madura” exige, neste caso concreto, a coragem de reconhecer o problema e decidir o que precisa ser decidido. Simples assim. Como diria o matuto, “quem for podre que se quebre”.

A bandeira do Brasil é vermelha?

O medo do “comunismo” faz os bolsonaristas repetirem constantemente que “a bandeira do Brasil jamais será vermelha”. Mas defraudaram uma imensa bandeira dos Estados Unidos, na Avenida Paulista, em São Paulo, no 7 de setembro, que tem o vermelho como cor predominante. É cada uma…

Gritou alto

Durante a manifestação bolsonarista, o vereador Raimundo Neném destacou seu alinhamento político e afirmou que, para o governo do Acre, apoia Tião Bocalom, e para o Senado, Marcio Bittar. A fala reforça a movimentação em torno de uma possível candidatura de Bocalom ao governo nas eleições do próximo ano.

Sussurro dos excluídos

No Acre, o Grito dos Excluídos virou sussurro. Bom… pelo menos a pauta deles tem mais a ver com o Brasil que o discurso distópico de Tião Bocalom e é mais apurado que o entreguismo de Marcio Bittar e Coronel Ulysses.

Fim de semana macabro

O fim de semana no Acre foi marcado pela violência e pela tragédia. Pelo menos quatro pessoas perderam a vida em diferentes ocorrências registradas no estado, incluindo um caso de feminicídio, um homicídio e acidentes fatais.

Acidentes

Quase 700 ocorrências de trânsito foram registradas em Rio Branco apenas no primeiro trimestre de 2025, muitas em cruzamentos já marcados por mortes, segundo o vereador Samir Bestene, que voltou a cobrar da Prefeitura soluções urgentes para o caos da mobilidade. O desafio, segundo ele, não é apenas técnico, mas também político: transformar promessas em ações concretas antes que novas vidas sejam perdidas.

Isolamento

A estrada do Quixadá, vital para o escoamento de hortaliças, corre risco de ficar intransitável devido ao desbarrancamento próximo à primeira ponte. Apesar de uma intervenção anunciada, as obras seguem paralisadas à espera de material. Vereadores da situação e da oposição cobram ações da prefeitura e do governo.

Esburaqueado

Será que Tião Bocalom definiria o sistema prisional do Acre como “tábua pirulito de tanto buraco”? As fugas em massa viraram rotina e para o Iapen parece que está certo…

Ressaca

Para alguns falcões que não participaram das agendas oficiais da semana passada, chegou o pós-feriadão cheio de ressaca…

Boa conversa

A vice-governadora Mailza Assis sentou-se ontem, 8, com o chefe da casa civil de Gladson, Jhonatan Donadoni para planejar as ações da pré-candidata durante a semana. Donadoni é da opinião que Mailza deve continuar fazendo visitas ao interior, onde tem sido sempre bem recebida.

Fisiologismo

Não será um projeto de desenvolvimento para o Acre o esteio das alianças eleitorais, mas a mera conveniência. A narrativa de Fabio Rueda sobre estar com Mailza ou Bocalom – ou quem sabe Alan – tem o DNA do mais puro fisiologismo.

Ainda sem tarifa de Pix

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), sancionou a lei de autoria do vereador Samir Bestene que permite o pagamento de tarifas do sistema público por meio da plataforma Pix. No entanto, meses após a sanção, a empresa Ricco ainda não se adequou à norma municipal. Bestene já prometeu adotar medidas cabíveis para garantir o cumprimento da lei

Desespero

O que o site ac24horas noticiou sobre a situação dos agricultores da Transacreana é de cortar o coração. Os produtores, destruindo as hortas porque não têm como irrigar o plantio, dizem que já imploraram apoio tanto para a Prefeitura quanto para o Estado. É desolador! Um dos agricultores fala: “por que não vêm aqui ver como é que a gente carrega água para aguar isso aqui?”. A imagem mostra couves orgânicos sem nenhum tipo de praga, cheiros-verdes e pepinos.

Crise hídrica

É um clássico caso de crise hídrica afetando diretamente a rotina do produtor agrícola. E o pior: pelos relatos, sem apoio do poder público. A coluna sempre cobra responsabilidade ambiental dos representantes do setor produtivo. Pois hoje é chegado o momento de reconhecer quando a postura é adequada. Fetacre, Faeac e sindicatos rurais tiveram, em 2025, o cuidado que o cenário ambiental exige. Fazia muito tempo que não se via o céu de setembro: sem fumaça, sem fuligem.

Verão

O calor típico dessa época do ano, mas sem a fumaça assassina. Se ainda há os que insistem em queimar, há a necessidade de se manter vigilância. Mas… que os produtores tornaram a estiagem deste ano muito mais amena… isso é preciso reconhecer.

E o jatinho, senador?

Será que o senador Alan Rick vai mesmo deixar de lado o jatinho particular para cumprir agendas no interior caso seja eleito governador? Vai embarcar em avião comercial? Fica a pergunta. Melhor aguardar: primeiro é ver se vence as eleições. Depois, dependendo do cenário, a cobrança virá.