Brasil sucumbe na altitude e perde para Bolívia, que disputará a repescagem

Miguelito comemora o gol da Bolívia enquanto os jogadores do Brasil lamentam • Buda Mendes/Getty Images
A Seleção Brasileira não está mais invicta sob comando de Carlo Ancelotti. Nesta terça-feira (9), o Brasil perdeu para a Bolívia por 1 a 0 em El Alto, numa altitude de mais de 4 mil metros que condicionou o jogo.


Assim, a Seleção encerra sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo na quinta posição, a pior da história. A classificação, garantida há duas rodadas, só veio graças ao novo formato do Mundial, com mais times.


O autor do gol da partida foi Miguelito, jogador do América-MG emprestado pelo Santos. O jovem se torna herói nacional, já que, com a vitória, a Bolívia vai disputar a repescagem mundial e segue com chances de ir à Copa.

Pênalti polêmico define o jogo


O gol de Miguelito saiu nos acréscimos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. O lance gerou polêmica nas redes sociais.


Bruno Guimarães dividiu com o lateral-esquerdo Roberto. O árbitro não marcou a penalidade em campo, mas, após análise do VAR, deu o pênalti.


Veja o lance no vídeo abaixo:



Ancelotti escalou time reserva na altitude


A derrota, no entanto, não está apenas na conta do pênalti polêmico. O Brasil foi completamente dominado pela Bolívia e pela altitude do segundo estádio mais alto do mundo — onde a Seleção nunca havia jogado.


Com a classificação garantida, Ancelotti optou por fazer testes e escalou um time praticamente reserva. Apenas Alisson e Bruno Guimarães começaram os dois jogos desta Data Fifa.


A falta de entrosamento do time ficou clara e o Brasil praticamente não teve chances claras de gol, enquanto a Bolívia finalizou mais de 20 vezes ao gol.


Governo Lula reage e condena ameaça militar dos EUA contra o Brasil
Mega-Sena, concurso 2912: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Câmara aprova projeto que tipifica exercício ilegal da veterinária
DCE da Ufac pede medidas para evitar prejuízos aos alunos durante paralisação do transporte
Gleisi critica EUA por fala de uso de “poder militar” contra o Brasil
MPF pede suspensão de concurso da Marinha
