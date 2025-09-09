Brasil sucumbe na altitude e perde para Bolívia, que disputará a repescagem

A Seleção Brasileira não está mais invicta sob comando de Carlo Ancelotti. Nesta terça-feira (9), o Brasil perdeu para a Bolívia por 1 a 0 em El Alto, numa altitude de mais de 4 mil metros que condicionou o jogo.

Assim, a Seleção encerra sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo na quinta posição, a pior da história. A classificação, garantida há duas rodadas, só veio graças ao novo formato do Mundial, com mais times.

O autor do gol da partida foi Miguelito, jogador do América-MG emprestado pelo Santos. O jovem se torna herói nacional, já que, com a vitória, a Bolívia vai disputar a repescagem mundial e segue com chances de ir à Copa.

Pênalti polêmico define o jogo

O gol de Miguelito saiu nos acréscimos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. O lance gerou polêmica nas redes sociais.

Bruno Guimarães dividiu com o lateral-esquerdo Roberto. O árbitro não marcou a penalidade em campo, mas, após análise do VAR, deu o pênalti.

Veja o lance no vídeo abaixo:

Ancelotti escalou time reserva na altitude

A derrota, no entanto, não está apenas na conta do pênalti polêmico. O Brasil foi completamente dominado pela Bolívia e pela altitude do segundo estádio mais alto do mundo — onde a Seleção nunca havia jogado.

Com a classificação garantida, Ancelotti optou por fazer testes e escalou um time praticamente reserva. Apenas Alisson e Bruno Guimarães começaram os dois jogos desta Data Fifa.

A falta de entrosamento do time ficou clara e o Brasil praticamente não teve chances claras de gol, enquanto a Bolívia finalizou mais de 20 vezes ao gol.