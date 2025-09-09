Biths confirma obras de drenagem na Sobral para evitar alagamentos

A Prefeitura de Rio Branco informou que já está tomando providências para atender a reivindicação dos moradores da região da Sobral, na Baixada, que solicitaram na manhã desta terça-feira, 9, melhorias na drenagem local para evitar alagamentos durante períodos de chuva.

De acordo com o secretário de articulação política da Prefeitura Rennan Biths, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, já realizou um levantamento no local e identificou que a melhor solução para o problema é a implantação de uma galeria de drenagem, que ampliará a capacidade de escoamento da água e reduzirá os transtornos para a comunidade.

O cronograma da obra prevê que a intervenção seja realizada ainda no mês de outubro, com todas as medidas acordadas previamente com os moradores. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana já iniciou os trabalhos, incluindo a encomenda das peças necessárias para a montagem da galeria, garantindo que o serviço seja concluído dentro do prazo estabelecido.

O Secretário de Articulação Política da Prefeitura, Rennan Biths, destacou a importância do diálogo com a comunidade.

“A Prefeitura já está trabalhando para resolver o problema de forma técnica e eficaz. Nosso compromisso é garantir que os moradores da Sobral tenham uma solução definitiva para os alagamentos e possam viver com mais segurança e qualidade de vida”, afirmou.

A Prefeitura reforçou que mantém diálogo constante com a comunidade e que o objetivo das intervenções é garantir segurança e melhorar a qualidade de vida da população local.