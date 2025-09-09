Menu

Biths confirma obras de drenagem na Sobral para evitar alagamentos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Rio Branco informou que já está tomando providências para atender a reivindicação dos moradores da região da Sobral, na Baixada, que solicitaram na manhã desta terça-feira, 9, melhorias na drenagem local para evitar alagamentos durante períodos de chuva.
De acordo com o secretário de articulação política da Prefeitura Rennan Biths, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, já realizou um levantamento no local e identificou que a melhor solução para o problema é a implantação de uma galeria de drenagem, que ampliará a capacidade de escoamento da água e reduzirá os transtornos para a comunidade.


O cronograma da obra prevê que a intervenção seja realizada ainda no mês de outubro, com todas as medidas acordadas previamente com os moradores. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana já iniciou os trabalhos, incluindo a encomenda das peças necessárias para a montagem da galeria, garantindo que o serviço seja concluído dentro do prazo estabelecido.


O Secretário de Articulação Política da Prefeitura, Rennan Biths, destacou a importância do diálogo com a comunidade.

Publicidade


“A Prefeitura já está trabalhando para resolver o problema de forma técnica e eficaz. Nosso compromisso é garantir que os moradores da Sobral tenham uma solução definitiva para os alagamentos e possam viver com mais segurança e qualidade de vida”, afirmou.


A Prefeitura reforçou que mantém diálogo constante com a comunidade e que o objetivo das intervenções é garantir segurança e melhorar a qualidade de vida da população local.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

PM apreende 20 quilos de entorpecente no bairro Palheiral
PM apreende 20 quilos de entorpecente no bairro Palheiral
Superintendente do Dnit desconhece obra em porto de Cruzeiro do Sul
Superintendente do Dnit desconhece obra em porto de Cruzeiro do Sul
Cid Ferreira rebate críticas e garante obras de drenagem na Sobral
Cid Ferreira rebate críticas e garante obras de drenagem na Sobral
Moradores comemoram resposta da Prefeitura sobre instalação de galerias na Sobral
Moradores comemoram resposta da Prefeitura sobre instalação de galerias na Sobral
Secretário adjunto confirma início das obras de drenagem na sobral
Secretário adjunto confirma início das obras de drenagem na sobral
Prefeitura promete iniciar obra das galerias na Sobral em 15 dias
Prefeitura promete iniciar obra das galerias na Sobral em 15 dias

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube