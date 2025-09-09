Menu

Base governista está fechada com Mailza, diz Calixto

Foto: Sérgio Vale

O secretário de governo, Luís Calixto, afirmou que os deputados da base têm liberdade para escolher entre apoiar a vice-governadora Mailza Assis (PP) ou o senador Alan Rick (União Brasil), pois não é possível servir a dois líderes ao mesmo tempo.


Ele observou que, na avaliação dele, os parlamentares aliados ao governo Gladson Cameli (PP) estão alinhados com Mailza. Afirmou ainda que o diálogo com esses parlamentares é franco, aberto e direto, sem imposições quanto à tomada de decisões.


No que diz respeito à disputa entre Mailza e Alan, Calixto reiterou que a situação é clara: há uma pré-candidata ao governo que conta com o respaldo do governador e de toda a administração estadual. Quem quiser apoiar outro candidato é normal, mas peça demissão porque tem outros querem ocupar a função que é de confiança”.


“A América nunca será destruída do lado de fora. Se vacilarmos e perdermos nossas liberdades, será porque nós a destruímos”. (Abraham Lincoln)


. O governo joga com a possibilidade de construir duas chapas para deputados federais nas eleições de 2026.


. Uma formada pela União Progressista e outra pelo PSDB/Podemos/ Solidariedade… se não der composição todos desembarcam no ninho tucano.


. Minoru, Vanda Milani, Pedro Longo, Ney Amorim, Mazinho Serafim, Márcia Bittar entre outros devem competir nessa raia.


. Crendo que a Federação Progressista (PP/União Brasil) manterá alguns dos atuais parlamentares como Socorro Nery, José Adriano, Zezinho Barbary e Ulysses Araújo.


.  Eduardo Velloso anunciou que vai disputar o Senado e Meire Serafim não será mais candidata, já que em seu lugar será o marido, Mazinho Serafim (Podemos).


. Há uma forte articulação dentro do governo para eleger o deputado Pedro Longo em 2026; é um aliado de primeira hora.


. Não escamoteia e não é pau de dois bicos!


. Prá não passar batido!


. A bandeira gigante dos Estados Unidos na avenida Paulista, em São Paulo, no dia da independência do Brasil, é injustificável e encheu o bizaco do Mister Lula Silva de votos.


. O Lula agradece o apoio!


. Ser de direita, liberal, conservador e desenvolvimentista não implica alinhamento com posições radicais de extrema-direita.


. Tem bolsonarista que se o ex-presidente Bolsonaro dissesse, “eu planejei um golpe”, diria na cara dele: Mentira, você não fez isso. (é um fenômeno que Freud explica).


. Javier Miley levou, como diria o pastor Silas Malafaia, “uma cacete nas urnas” dos argentinos;


. Miley veio a público, reconheceu a derrota e disse: “Perdemos as eleições e temos que mudar de postura”.


. O nome disso é democracia!


. No Brasil, desde Aécio Neves, o candidato perde a eleição e diz que foi “roubado nas urnas”.


. Prestou um grande desserviço ao Brasil; não aprendeu nada com o Tio Tancredo Neves.


. Em 2018, Jair Bolsonaro venceu Haddad por dez milhões de votos e alegou fraude eleitoral.


. É cada uma que parece duas! E o Tarcísio, hem!?


. Bom dia!


Alan azeda relação com o governo que já não era boa!
Alan azeda relação com o governo que já não era boa!
A entrevista do senador Alan Rick (União), ao jornalista Roberto Vaz, no Bar do Vaz, azedou ainda mais a relação dele com o governo. Se o objetivo era ir para o confronto, o pré-candidato a governador conseguiu seu objetivo. A reação dentro no comando político foi imediata, principalmente quando o senador revelou que conversou com um deputado estadual da base que lhe confidenciou que no próximo ano romperia com o Palácio Rio Branco e que outros fariam o mesmo. Vale ressaltar que nunca na história do Acre, os deputados tiveram tantos cargos, vantagens e regalias em uma gestão como a do governador Gladson Cameli (PP). Inclusive com quatro milhões de emendas por ano. O episódio é mais um capítulo na corrida sucessória que tem como pré-candidata em oposição ao Alan...
Mailza consolida posições dentro e fora do governo!
Mailza consolida posições dentro e fora do governo!
A vice-governadora Mailza Assis realmente tem demonstrado forte presença política no Acre. Ela já ocupou outros cargos importantes, como senadora pelo estado, e agora comanda a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Mailza também tem participado ativamente de reuniões e eventos importantes, como a criação de um grupo de trabalho com representantes da Câmara do Comércio de Madre de Dios, no Peru, mostrando seu engajamento em fortalecer laços e desenvolver políticas para o estado. Com isso, ela pavimenta todos os dias, palmo-a-palmo, o seu sonho governar o Acre. Não apenas por oito meses quando o governador Gladson Cameli (PP) deverá se afastar para disputar uma das vagas ao Senado. Não! Ela quer continuar. E, para isso, conseguiu unificar do primeiro ao último escalão do governo em torno...
Xapuri em festa! Sonhos realizados!
Xapuri em festa! Sonhos realizados!
O governador Gladson Cameli entregará à população de Xapuri a Ponte da Sibéria, sobre o Rio Acre, e a Estrada da Variante, que liga a BR-317 à cidade. Essas obras são fundamentais para o desenvolvimento da região, melhorando a mobilidade urbana e rural promovendo o crescimento econômico e social. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares do senador Márcio Bittar (PL) sob a gestão de Sula Ximenes, diretora do Deracre. Além da ponte a da estrada, o Deracre também recuperou 42 km de ramais na região do Cachoeira, com 10 km de piçarramento. No Polo Recanto do Equador, pontos críticos das estradas foram solucionados. No pacote de obras também está incluída a AC-485 (Estrada da Borracha) onde foram feitos 12 km com tapa-buracos, roçagem e sinalização; 400 toneladas de massa...
Quem irá governar o Acre a partir de 2027?
Quem irá governar o Acre a partir de 2027?
A vice-governadora Mailza Assis (PP) será a candidata da maior Federação Partidária do Brasil, a União Progressista. Assume o governo a partir de abril quando o governador Gladson Cameli (PP) se afastará para concorrer ao Senado. Ela terá o apoio de todos os deputados estaduais da base; dois oito parlamentares da área federal, seis ou sete estarão com ela na disputa; 14 prefeitos eleitos pelo PP, mais de 100 vereadores entre correligionários e aliados. Saiu de 1% nas pesquisas para dois dígitos na casa dos 18%. Defende a continuação do projeto político que governa o Acre. É bolsonarista. O senador Alan Rick (em vias de filiar-se ao Republicanos pelas mãos do governador de SP, Tarcísio Freitas) tem a seu favor liderar as pesquisas. Utiliza muito bem suas emendas parlamentares. Como...
O chamado do abismo… (Ícaro no divã)
O chamado do abismo… (Ícaro no divã)
Você já viveu a experiência de um desejo súbito e passageiro de pular de um lugar alto, como a beira de um edifício, uma ponte ou penhasco, mesmo sem intenções suicidas? É um fenômeno conhecido como “O Chamado do Abismo.  l'appel du vide, o “Chamado do Vazio”. Está é uma história real sobre essa experiência... A primeira vez que Ícaro ouviu o chamado do abismo tinha 18 anos, no edifício Copan, de 35 andares, na cidade de São Paulo. À época, um ponto turístico de uma das maiores cidades do mundo. Aconteceu no inverno de 1980 em um final de tarde. O céu estava cinzento, um vento frio penetrava na alma e a sensação de solidão e abandono em meio à multidão contrastava com a visão amplificada da selva de concreto....
Republicanos, PL, PSD e MDB podem se agrupar para apoiar Alan
Republicanos, PL, PSD e MDB podem se agrupar para apoiar Alan
Os senadores Alan Rick (União) e Márcio Bittar (PL) estão conversando sobre um novo desenho para a construção de uma chapa com vistas às eleições de 2026. Segundo uma fonte do Republicanos, o PL está propondo uma chapa tendo Alan como candidato a governador, Jéssica Sales (MDB) como sua vice e Márcio Bittar candidato ao Senado. A ex-deputada Mara Rocha (Republicanos) teria que recuar e disputar uma vaga na Câmara Federal. Isto porque, segundo a fonte, não caberia ao Republicano indicar o candidato a governador e ao Senado. A segunda vaga poderá ser preenchida pelo senador Sérgio Petecão (PSD). Ouvido pela coluna, o ex-deputado federal Major Rocha, irmão de Mara, declarou que a candidatura de Mara ao Senado é inegociável. “A Mara chegou ao Republicanos a convite do presidente do...
