Base governista está fechada com Mailza, diz Calixto

O secretário de governo, Luís Calixto, afirmou que os deputados da base têm liberdade para escolher entre apoiar a vice-governadora Mailza Assis (PP) ou o senador Alan Rick (União Brasil), pois não é possível servir a dois líderes ao mesmo tempo.

Ele observou que, na avaliação dele, os parlamentares aliados ao governo Gladson Cameli (PP) estão alinhados com Mailza. Afirmou ainda que o diálogo com esses parlamentares é franco, aberto e direto, sem imposições quanto à tomada de decisões.

No que diz respeito à disputa entre Mailza e Alan, Calixto reiterou que a situação é clara: há uma pré-candidata ao governo que conta com o respaldo do governador e de toda a administração estadual. Quem quiser apoiar outro candidato é normal, mas peça demissão porque tem outros querem ocupar a função que é de confiança”.

. O governo joga com a possibilidade de construir duas chapas para deputados federais nas eleições de 2026.

. Uma formada pela União Progressista e outra pelo PSDB/Podemos/ Solidariedade… se não der composição todos desembarcam no ninho tucano.

. Minoru, Vanda Milani, Pedro Longo, Ney Amorim, Mazinho Serafim, Márcia Bittar entre outros devem competir nessa raia.

. Crendo que a Federação Progressista (PP/União Brasil) manterá alguns dos atuais parlamentares como Socorro Nery, José Adriano, Zezinho Barbary e Ulysses Araújo.

. Eduardo Velloso anunciou que vai disputar o Senado e Meire Serafim não será mais candidata, já que em seu lugar será o marido, Mazinho Serafim (Podemos).

. Há uma forte articulação dentro do governo para eleger o deputado Pedro Longo em 2026; é um aliado de primeira hora.

. Não escamoteia e não é pau de dois bicos!

. Prá não passar batido!

. A bandeira gigante dos Estados Unidos na avenida Paulista, em São Paulo, no dia da independência do Brasil, é injustificável e encheu o bizaco do Mister Lula Silva de votos.

. O Lula agradece o apoio!

. Ser de direita, liberal, conservador e desenvolvimentista não implica alinhamento com posições radicais de extrema-direita.

. Tem bolsonarista que se o ex-presidente Bolsonaro dissesse, “eu planejei um golpe”, diria na cara dele: Mentira, você não fez isso. (é um fenômeno que Freud explica).

. Javier Miley levou, como diria o pastor Silas Malafaia, “uma cacete nas urnas” dos argentinos;

. Miley veio a público, reconheceu a derrota e disse: “Perdemos as eleições e temos que mudar de postura”.

. O nome disso é democracia!

. No Brasil, desde Aécio Neves, o candidato perde a eleição e diz que foi “roubado nas urnas”.

. Prestou um grande desserviço ao Brasil; não aprendeu nada com o Tio Tancredo Neves.

. Em 2018, Jair Bolsonaro venceu Haddad por dez milhões de votos e alegou fraude eleitoral.

. É cada uma que parece duas! E o Tarcísio, hem!?

. Bom dia!