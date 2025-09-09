Aprovada em concurso da Saúde é convocada para exames, entrega de documentos e posse

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) publicaram nesta terça-feira, 09, o Edital nº 053/2025, que convoca candidata aprovada no concurso público da saúde para a etapa de inspeção médica, entrega de documentos e posse.

De acordo com o edital, a candidata deverá realizar uma série de exames médicos, entre eles avaliações cardiológica, neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica, além de hemograma e glicemia em jejum. Os laudos devem ser apresentados até o dia 26 de setembro de 2025, na Junta Médica Oficial do Estado, localizada no prédio da Acreprevidência, no centro de Rio Branco.

Após a inspeção médica, a convocada deverá entregar toda a documentação exigida até o dia 29 de setembro, na Diretoria de Recursos Humanos da Sesacre, também no centro da capital. Entre os documentos estão identidade, CPF, título eleitoral, certidões negativas, diploma de formação, registro no conselho profissional, declarações diversas e comprovante de endereço.

A posse está marcada para o dia 6 de outubro de 2025, às 10h, no mesmo local. O prazo final para cumprimento de todas as etapas é 8 de outubro, conforme estabelecido no Decreto nº 11.251-P, publicado no início do mês.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones da Sesacre ou no portal eletrônico da Secretaria de Administração.