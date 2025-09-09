Menu

Aprovada em concurso da Saúde é convocada para exames, entrega de documentos e posse

Foto: Reprodução
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) publicaram nesta terça-feira, 09, o Edital nº 053/2025, que convoca candidata aprovada no concurso público da saúde para a etapa de inspeção médica, entrega de documentos e posse.


De acordo com o edital, a candidata deverá realizar uma série de exames médicos, entre eles avaliações cardiológica, neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica, além de hemograma e glicemia em jejum. Os laudos devem ser apresentados até o dia 26 de setembro de 2025, na Junta Médica Oficial do Estado, localizada no prédio da Acreprevidência, no centro de Rio Branco.


Após a inspeção médica, a convocada deverá entregar toda a documentação exigida até o dia 29 de setembro, na Diretoria de Recursos Humanos da Sesacre, também no centro da capital. Entre os documentos estão identidade, CPF, título eleitoral, certidões negativas, diploma de formação, registro no conselho profissional, declarações diversas e comprovante de endereço.

Anúncio


A posse está marcada para o dia 6 de outubro de 2025, às 10h, no mesmo local. O prazo final para cumprimento de todas as etapas é 8 de outubro, conforme estabelecido no Decreto nº 11.251-P, publicado no início do mês.


Mais informações podem ser obtidas pelos telefones da Sesacre ou no portal eletrônico da Secretaria de Administração.


sesa54
Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Governo do Acre transfere recursos do Idaf para o Deracre por meio de decreto
Governo do Acre transfere recursos do Idaf para o Deracre por meio de decreto
Sine Acre oferta 54 vagas de emprego em Rio Branco nesta terça-feira (9)
Sine Acre oferta 54 vagas de emprego em Rio Branco nesta terça-feira (9)
Fux interrompe Moraes em início de sessão e já indica primeira discordância
Fux interrompe Moraes em início de sessão e já indica primeira discordância
“Exu Caveira” é denunciado por mais uma execução na capital
“Exu Caveira” é denunciado por mais uma execução na capital
Antes de voto em julgamento, Moraes reitera validade da delação de Cid
Antes de voto em julgamento, Moraes reitera validade da delação de Cid
Tarcísio planeja nova ida a Brasília para articular anistia a Bolsonaro
Tarcísio planeja nova ida a Brasília para articular anistia a Bolsonaro

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube