Menu

Antes de voto em julgamento, Moraes reitera validade da delação de Cid

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), reiterou, nesta terça-feira (9), durante julgamento da ação que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus a prisão, a validade da delação premiada de Mauro Cid.


Antes de votar o mérito da ação, Moraes analisou as questões preliminares levantadas pelas defesas, entre elas a nulidade da delação de Cid. O ministro pontuou que a própria defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro pontuou a voluntariedade do réu para a colaboração.


“Da mesma maneira, não deve prosperar a alegação e violação das cláusulas do acordo e nem existia qualquer nulidade”, afirmou Moraes.

Anúncio


Quem são os réus do núcleo 1?

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, o núcleo crucial do plano de golpe:


Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);


Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;


Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;


Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro;


Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;


Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro; e


Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022.


Por quais crimes os réus estão sendo acusados?


Bolsonaro e outros réus respondem na Suprema Corte a cinco crimes. São eles:


Organização criminosa armada;


Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;


Golpe de Estado;


Dano qualificado pela violência e ameaça grave;


Deterioração de patrimônio tombado.


A exceção fica por conta de Ramagem. No início de maio, a Câmara dos Deputados aprovou um pedido de suspensão a ação penal contra o parlamentar. Com isso, ele responde somente aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.


Cronograma do julgamento

Nesta semana foram reservadas quatro datas para as sessões do julgamento, veja:


9 de setembro, terça-feira, 9h às 12h e 14h às 19h;


10 de setembro, quarta-feira, 9h às 12h;


11 de setembro, quinta-feira, 9h às 12h e 14h às 19h; e


12 de setembro, sexta-feira, 9h às 12h e 14h às 19h.


 


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Entrevista: ‘Não vou pautar anistia ampla, geral e irrestrita’, diz presidente da CCJ do Senado
Entrevista: ‘Não vou pautar anistia ampla, geral e irrestrita’, diz presidente da CCJ do Senado
Base governista está fechada com Mailza, diz Calixto
Base governista está fechada com Mailza, diz Calixto
Mailza recebe documento com prioridades do agro em reunião com Fórum Empresarial
Mailza recebe documento com prioridades do agro em reunião com Fórum Empresarial
Homem é preso acusado de manter mulher em cárcere privado em hotel
Homem é preso acusado de manter mulher em cárcere privado em hotel
Som do Acre prorroga inscrições para oficinas e mapeamento da cena musical autoral
Som do Acre prorroga inscrições para oficinas e mapeamento da cena musical autoral
COP30: hotel em Belém que aumentou diária de R$ 70 para R$ 6,3 mil não recebe reservas
COP30: hotel em Belém que aumentou diária de R$ 70 para R$ 6,3 mil não recebe reservas

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube