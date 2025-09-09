Acre sobe para a 20ª posição no ranking nacional de inovação em 2025

O Acre alcançou a 20ª colocação no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O estado subiu duas posições em relação a 2024, quando ocupava o 22º lugar.

A inovação é entendida como a introdução de novas técnicas e métodos capazes de melhorar processos já existentes em empresas, organizações e na sociedade. Esse fator é considerado essencial para o crescimento econômico de longo prazo, pois aumenta a produtividade e possibilita a criação de produtos e serviços melhores e mais acessíveis, utilizando os mesmos recursos.

De acordo com o CLP, um ambiente favorável à inovação combina competitividade com estímulos à pesquisa e desenvolvimento (P&D). As maiores transformações surgem da colaboração entre setor privado, universidades, institutos de pesquisa e poder público, que desempenha papel fundamental no financiamento e coordenação de pesquisas, especialmente nas instituições de ensino superior.

O pilar de Inovação, que representa 6,9% da composição total do ranking, avalia pontos como investimentos públicos em P&D, registro de patentes, pesquisa científica, presença de empresas de alto crescimento e desenvolvimento em tecnologias de informação e comunicação.

Os indicadores avaliados no pilar de Inovação do Ranking de Competitividade dos Estados 2025 incluem os Investimentos Públicos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com dados do MCTIC e IBGE; o número de patentes, a partir de informações do INPI e Tendências; a concessão de bolsas de mestrado e doutorado, fornecidas pelo CNPq, Capes e Confap; a estrutura de apoio à inovação, medida pela Anprotec e IBGE; além da produção de pesquisa científica, segundo o RUF e o Inep. Também são considerados os indicadores de informação e comunicação e o número de empresas de alto crescimento, ambos levantados pelo IBGE.