Acre divulga resultado de análise documental para MBA em IA e ciência de dados

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) publicou nesta terça-feira, 09, o resultado da análise documental das inscrições do processo seletivo para a especialização em nível de pós-graduação lato sensu (MBA) em Inteligência Artificial e Ciência de Dados para o Setor Público.

O curso é voltado para a capacitação de servidores e faz parte da política de formação continuada desenvolvida pela Escola do Servidor Público.

De acordo com o cronograma retificado, os candidatos que desejarem interpor recurso poderão encaminhar solicitação até esta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, pelo e-mail oficial do processo seletivo (decap.atendimento@gmail.com).

Ainda segundo o edital, as inscrições para vagas remanescentes estarão abertas nos dias 11 e 12 de setembro, também de forma on-line, com resultado previsto para o dia 16 de setembro. Após os prazos de recursos, o resultado final será divulgado em 19 de setembro.

As matrículas deverão ser feitas entre 19 e 22 de setembro, e o curso terá início no dia 23 de setembro de 2025.