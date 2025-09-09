Menu

Acre divulga resultado de análise documental para MBA em IA e ciência de dados

Foto: Ascom/Sead
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) publicou nesta terça-feira, 09, o resultado da análise documental das inscrições do processo seletivo para a especialização em nível de pós-graduação lato sensu (MBA) em Inteligência Artificial e Ciência de Dados para o Setor Público.


O curso é voltado para a capacitação de servidores e faz parte da política de formação continuada desenvolvida pela Escola do Servidor Público.


De acordo com o cronograma retificado, os candidatos que desejarem interpor recurso poderão encaminhar solicitação até esta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, pelo e-mail oficial do processo seletivo (decap.atendimento@gmail.com).

Publicidade


Ainda segundo o edital, as inscrições para vagas remanescentes estarão abertas nos dias 11 e 12 de setembro, também de forma on-line, com resultado previsto para o dia 16 de setembro. Após os prazos de recursos, o resultado final será divulgado em 19 de setembro.


As matrículas deverão ser feitas entre 19 e 22 de setembro, e o curso terá início no dia 23 de setembro de 2025.


mba45
Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Espaço Indústria consolida Expo Xapuri como ambiente de negócios
Espaço Indústria consolida Expo Xapuri como ambiente de negócios
Governo do Acre transfere recursos do Idaf para o Deracre por meio de decreto
Governo do Acre transfere recursos do Idaf para o Deracre por meio de decreto
Sine Acre oferta 54 vagas de emprego em Rio Branco nesta terça-feira (9)
Sine Acre oferta 54 vagas de emprego em Rio Branco nesta terça-feira (9)
Fux interrompe Moraes em início de sessão e já indica primeira discordância
Fux interrompe Moraes em início de sessão e já indica primeira discordância
“Exu Caveira” é denunciado por mais uma execução na capital
“Exu Caveira” é denunciado por mais uma execução na capital
Antes de voto em julgamento, Moraes reitera validade da delação de Cid
Antes de voto em julgamento, Moraes reitera validade da delação de Cid

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube