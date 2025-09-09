Menu

11ª Conferência Municipal de Saúde será no dia 25 de setembro

Foto: Secom
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta terça-feira, 09, o Decreto nº 2.697, que convoca a realização da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Rio Branco. O evento está marcado para o dia 25 de setembro de 2025 e terá como tema central: “Fortalecendo a Atenção Primária em Saúde no Município de Rio Branco – Acre”. O decreto foi assinado pelo gestor do município, Tião Bocalom (PL).


A conferência é considerada um espaço democrático de participação social e construção coletiva das políticas públicas de saúde, conforme prevê a Lei Federal nº 8.142/1990, que institui a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).


De acordo com o decreto, a conferência será presidida pelo secretário municipal de Saúde ou, em sua ausência, pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde. Caso seja necessária a alteração da data, caberá ao Conselho deliberar e definir nova agenda.

As despesas para a realização do encontro serão custeadas pelo orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.


Aprovada em concurso da Saúde é convocada para exames, entrega de documentos e posse
Espaço Indústria consolida Expo Xapuri como ambiente de negócios
Governo do Acre transfere recursos do Idaf para o Deracre por meio de decreto
Sine Acre oferta 54 vagas de emprego em Rio Branco nesta terça-feira (9)
Fux interrompe Moraes em início de sessão e já indica primeira discordância
“Exu Caveira” é denunciado por mais uma execução na capital
