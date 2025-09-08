Vidente prevê surto de “raiva do morcego no Acre” e pede fechamento do Parque Chandless

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O vidente Valter Arauto fez mais uma previsão catastrófica para o Acre em sua grupo de profecias no facebook neste domingo, 7. Anunciado “Acre e o surto da raiva de morcego”, o sensitivo pede que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tome cuidado. “Não sou cego e vejo a raiva do morcego. Gente doente, gente morta. Fechem as portas do Chandless”, postou.

O Chandless ao qual Arauto se referiu é o Parque Estadual Chandless, uma área de proteção integral, criada pelo decreto 10.670 de 2 de setembro de 2004. O local possui 695.303 hectares, os quais representam cerca de 4 % da área do Estado. Seu nome faz referência ao rio Chandless, que drena a Unidade no sentido sudoeste nordeste e nasce no Peru. Por sua vez o rio faz homenagem ao explorador William Chandless, que esteve na Amazônia em 1864-66, percorrendo o rio Purus para mapear todo o rio Purus até a nascente, entretanto, este feito não foi realizado, por conta da dificuldade de acesso e logística.

O ac24horas questionou o vidente sobre a publicação e ele confirmou a previsão. “Vi um surto muito grande de raiva animal começando por morcego e se espalhando e vi esta região como foco. Então fica o alerta, pois até Marina [ministra do Meio Ambiente] poderá ser afetada diretamente. A morte por raiva é muito triste”, pontuou.

Publicidade