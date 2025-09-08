Menu

Tio Pablo destina R$ 100 mil para fortalecer a agricultura familiar em Sena

Na última sexta-feira (05), o deputado estadual Tio Pablo (PSD) esteve em Sena Madureira para realizar a entrega simbólica de um cheque no valor de R$ 100 mil destinado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do município, o cheque simbólico foi recebido pela presidente do Sindicato Izanira da Silva Alves de Oliveira.


O ato contou ainda com a participação do ex-vereador José Rosendo Costa de Lemos (Canário), de seu filho Evai Mariano de Lemos e da vereadora Lays Mayra, além de trabalhadores e lideranças locais.


O recurso será aplicado em ações que visam fortalecer a agricultura familiar, garantindo melhores condições de trabalho e desenvolvimento para os produtores rurais da região.

Além da entrega, o parlamentar destacou a importância da Lei Ordinária nº 4.637, de 7 de agosto de 2025, de sua autoria, que declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sena Madureira. Com essa lei, a instituição passa a ter maior reconhecimento oficial, o que possibilita ampliar parcerias, firmar convênios e ter acesso a políticas públicas voltadas ao setor.


Durante o evento, Tio Pablo reafirmou seu compromisso com os trabalhadores do campo e garantiu que seguirá destinando recursos para apoiar a categoria.


“Sempre estarei ajudando e destinando recursos para nossa agricultura familiar. Meu compromisso é garantir que os trabalhadores rurais tenham mais oportunidades e condições de produzir com dignidade. Esse é apenas o começo, pois vou continuar apoiando com emendas e trabalhando para o fortalecimento da nossa gente”, afirmou o deputado.


A aprovação da lei e a destinação do recurso foram recebidas com entusiasmo pelos membros da associação, que reconheceram a importância do apoio parlamentar para o crescimento da categoria e para o desenvolvimento econômico local.


Confira mais fotos:


