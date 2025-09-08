Sonho realizado: menino que morava em barraco consegue R$ 133 mil em vaquinha para construir casa

O sonho da casa própria está prestes a se tornar realidade para o pequeno Luan, de 8 anos, e sua família. Moradores de um barraco simples, eles receberam a notícia de que a campanha solidária lançada nas redes sociais atingiu a meta de arrecadação de R$ 133 mil, valor suficiente para a construção da tão sonhada moradia.

A campanha teve início no mês de agosto e contou com o apoio de influenciadores digitais, internautas e do projeto Voa Vaquinha, da página Razões para Acreditar, que foram fundamentais para alcançar o resultado. “Nossa eterna gratidão a cada um que doou, compartilhou e acreditou nesse sonho”, diz a mensagem publicada pelos organizadores da campanha.

Segundo os responsáveis, o prazo para a entrega da nova casa é de até 120 dias. “Com a força de todos, conseguimos transformar a vida dessa família. Muito em breve, estaremos mostrando o sonho realizado”, afirmaram.

A história do menino que vendia geladinho para ajudar a mãe sensibilizou vários influenciadores acreano, entre eles Daniel Cruz, Rogério Rocha, e Derineudo Souza da Associação Amigos Solidários, iniciaram uma mobilização nas redes sociais para ajudar a família.

Além dos valores arrecadados na Vaquinha vários empresas se uniram para doar o material de construção para a obra.

Assista ao vídeo: