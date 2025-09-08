Menu

Sonho realizado: menino que morava em barraco consegue R$ 133 mil em vaquinha para construir casa

Foto: Frame/vídeo
O sonho da casa própria está prestes a se tornar realidade para o pequeno Luan, de 8 anos, e sua família. Moradores de um barraco simples, eles receberam a notícia de que a campanha solidária lançada nas redes sociais atingiu a meta de arrecadação de R$ 133 mil, valor suficiente para a construção da tão sonhada moradia.


A campanha teve início no mês de agosto e contou com o apoio de influenciadores digitais, internautas e do projeto Voa Vaquinha, da página Razões para Acreditar, que foram fundamentais para alcançar o resultado. “Nossa eterna gratidão a cada um que doou, compartilhou e acreditou nesse sonho”, diz a mensagem publicada pelos organizadores da campanha.


Segundo os responsáveis, o prazo para a entrega da nova casa é de até 120 dias. “Com a força de todos, conseguimos transformar a vida dessa família. Muito em breve, estaremos mostrando o sonho realizado”, afirmaram.

A história do menino que vendia geladinho para ajudar a mãe sensibilizou vários influenciadores acreano, entre eles Daniel Cruz, Rogério Rocha, e Derineudo Souza da Associação Amigos Solidários, iniciaram uma mobilização nas redes sociais para ajudar a família.


Além dos valores arrecadados na Vaquinha vários empresas se uniram para doar o material de construção para a obra.


Assista ao vídeo:


Tio Pablo destina R$ 100 mil para fortalecer a agricultura familiar em Sena Madureira
Prefeitura tenta acolher moradores de barracos às margens do rio, mas enfrenta recusa
A última carta do baralho
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Caminhão carregado de eletrodomésticos tomba em porto de Cruzeiro do Sul
Lupi diz que governo acompanhava, mas sem dimensão de fraudes no INSS
