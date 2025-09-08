Sine Acre anuncia 50 vagas de emprego em Rio Branco

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre divulgou nesta segunda-feira (8) um novo painel com 50 vagas de trabalho disponíveis em Rio Branco. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, do ensino fundamental completo ao ensino superior, contemplando diversos perfis profissionais.

Entre os cargos ofertados estão engenheiro civil, representante comercial e técnico eletrônico. Os critérios para candidatura variam conforme a função, podendo incluir formação específica e experiência comprovada.

Um dos destaques do painel é a reserva de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), medida que reforça a política de inclusão e diversidade no mercado de trabalho.

Os interessados devem procurar o Sine Acre para mais informações sobre requisitos, prazos e atualizações das vagas, ou entrar em contato pelos telefones (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.