Senado discute criação de novas áreas de proteção ambiental no Pará

Plenário do Senado Federal • Jefferson Rudy/Agência Senado
A Comissão de Agricultura do Senado realiza, nesta quarta-feira (10), às 14h, uma audiência pública para debater a criação de duas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) no Pará: a do Paleocanal do Tocantins e a do Bico do Papagaio. A proposta foi apresentada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA).


Pesquisadores destacam a importância cultural e ambiental dessas regiões, que abrigam biodiversidade e comunidades tradicionais. Já o senador alerta para possíveis restrições à produção rural e defende a participação de produtores e prefeitos no debate.


Caso sejam aprovadas, as novas APAs vão abranger municípios do Pará, Tocantins e Maranhão. A audiência contará com representantes do ICMBio, sindicatos e gestores locais, e será transmitida pelo Portal e-Cidadania, com espaço para participação popular em tempo real.

