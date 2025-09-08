Menu

Segunda-feira quente e seca com predomínio de sol e nuvens no Acre

FOTO: SÉRGIO VALE
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

Nesta segunda-feira (8), o tempo quente, com sol e nuvens, predominará no Acre, além de partes de Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva), segundo informações do portal O Tempo Aqui.


No leste e sul do Acre, abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima será quente e seco, com predomínio de sol e nuvens. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar mínima varia entre 20% e 30% durante a tarde, e a máxima fica entre 75% e 85% ao amanhecer. Os ventos soprarão fracos a calmos, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.


No centro e oeste do estado, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo será quente, com predomínio de sol e nuvens, podendo ocorrer chuvas rápidas em alguns pontos, embora com baixa probabilidade de precipitações fortes. A umidade relativa do ar mínima varia entre 35% e 45% à tarde, e a máxima entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos soprarão fracos a calmos, do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Anúncio


Temperaturas previstas por municípios:


Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 32°C e 34°C.


Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 32°C e 34°C.


Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 19°C e 21°C; máximas entre 32°C e 34°C.


Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 32°C e 34°C.


Tarauacá e Feijó: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 32°C e 34°C.


Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 32°C e 34°C.


Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 32°C e 34°C.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Clodoaldo prestigia o 7 de Setembro no Foz do Breu e anuncia investimentos
Clodoaldo prestigia o 7 de Setembro no Foz do Breu e anuncia investimentos
Câmara de Sena é alvo de investigação por não aderir a Portal da Transparência
Câmara de Sena é alvo de investigação por não aderir a Portal da Transparência
Falta de apoio para irrigação leva agricultor a desistir de produzir hortaliças
Falta de apoio para irrigação leva agricultor a desistir de produzir hortaliças
Carga pesada
Carga pesada
Inerte
Inerte
Número 1 do PCC vive em mansões na Bolívia sem ser incomodado pela polícia
Número 1 do PCC vive em mansões na Bolívia sem ser incomodado pela polícia

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube