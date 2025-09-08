Segunda-feira quente e seca com predomínio de sol e nuvens no Acre

Nesta segunda-feira (8), o tempo quente, com sol e nuvens, predominará no Acre, além de partes de Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva), segundo informações do portal O Tempo Aqui.

No leste e sul do Acre, abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima será quente e seco, com predomínio de sol e nuvens. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar mínima varia entre 20% e 30% durante a tarde, e a máxima fica entre 75% e 85% ao amanhecer. Os ventos soprarão fracos a calmos, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste do estado, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo será quente, com predomínio de sol e nuvens, podendo ocorrer chuvas rápidas em alguns pontos, embora com baixa probabilidade de precipitações fortes. A umidade relativa do ar mínima varia entre 35% e 45% à tarde, e a máxima entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos soprarão fracos a calmos, do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas por municípios:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 32°C e 34°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 32°C e 34°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 19°C e 21°C; máximas entre 32°C e 34°C.

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 32°C e 34°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 32°C e 34°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 32°C e 34°C.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 32°C e 34°C.