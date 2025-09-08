Ryan é preso em Dona de Mim? Ex-detento confessa crime e faz pedido desesperado

Ryan (L7nnon) levará uma vida dupla em Dona de Mim. Ele trabalhará no salão e fingirá aos amigos e familiares que está limpo, longe do tráfico. No entanto, na surdina, o rapaz continuará colaborando com o crime organizado, para pagar uma dívida do irmão. Jeff (Faíska Alves) o flagrará de papo com os traficantes e o confrontará. Ryan abrirá o jogo e, desesperado, pedirá que o amigo não conte a ninguém o que terá visto.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta segunda (8) na novela das sete da Globo, Jeff verá Ryan pelos becos da Barreira, falando com Durval (Daniel Gregório) e Vespa (Victor Andrade).

Mais tarde, ele conversará com o pai de Dedé (Lorenzo Reis) na Batalha de Rima e perguntará: “Pô cara, não tenho nada com a tua vida, mas o que você tava fazendo na boca, mais cedo? Ali de papo com os caras”.

“Máximo respeito, mas o que eu tinha que pagar na Justiça, já paguei. Não tenho que te dar satisfação, nem pra ninguém, da minha vida”, responderá Ryan, sem dar corda para o assunto.

Jeff ainda dará um conselho ao amigo: “Mas tu tá na casa da Stephany [Nikolly Fernandes], da Leo [Clara Moneke] e da dona Yara [Cyda Moreno], e elas confiam em você. Só lembra disso quando tiver trocando ideia com os caras do movimento”.

Na mesma noite, após a batalha, Jeff verá Ryan mais uma vez conversando com os traficantes. Os dois se encontrarão por acaso, no caminho. Jeff ameaçará contar tudo para a família de Leo: “Assume que voltou pro movimento, que tá traindo quem confiou em você, botando em risco”.

O personagem de L7nnon então começará falar a verdade. “Tudo que tô fazendo é pra proteger quem eu amo. Você sabe como é difícil andar nessa corda bamba, cara. A pressão é muito pesada”, lamentará.

“Sei de nada! Tu era um ídolo, Ryan. Agora tô vendo que tu não passa de um vacilão. O Lucas [Pedro Henrique Ferreira] sabe?”, o entregador perguntará. Ryan mandará a real e fará seu pedido:

“Sabe. E é por ele que eu tô nessa. Eu assumi a dívida do Lucas com o pessoal do movimento. Se tu gosta mesmo dele, não conta nada pra ninguém. Só tô fazendo isso pra manter o Lucas longe desse mundo. Papo reto. E é só por um tempo”, implorará Ryan.

Jeff até concordará em manter o segredo do amigo, mas não concordará com a situação e deixará isso bem claro para o ex-presidiário.