Remake de Vale Tudo muda história de Odete, e três personagens a fazem tremer

Uma trama inédita de Vale Tudo tem mudado bastante a trajetória da novela e a vida de uma personagem. Odete Roitman (Debora Bloch) pode até manter a postura de durona, mas fica abalada com a possibilidade de vazamento do seu grande segredo: seu filho Leonardo (Guilherme Magon) está vivo! Tanto ele quanto Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) têm sido espécies de algozes da vilã, tirando um tanto do poderio e da tirania dela e fazendo-a passar medo e nervoso.

Toda a trama relacionada a Leonardo é uma novidade no remake de Vale Tudo. Em vez de ter morrido, como na versão original, agora ele está bem vivo.

Odete preferiu esconder o filho e agir como se ele tivesse morrido do que ter de lidar diretamente com as sequelas mentais e motoras com que ele ficou após sofrer um acidente de carro.

Tudo mudou, no entanto, desde a morte de Nise (Teca Pereira), a senhora que cuidava de Leonardo. De lá para cá, Ana Clara entrou numa guerra contra Odete. Ela se casou com o rapaz e chegou a exigir a parte dele na fortuna da família Roitman.

A vilã cortou parte da empáfia da “nora” e ameaçou levar o filho embora para uma clínica bem longe. Ana Clara recuou, mas segue armando contra a vilã: ela passará a gravar vídeos com Leonardo, para provar que ele está vivo e possivelmente usar o material contra a megera, se precisar.

O próprio Leonardo já demonstrou que não está tão fora do mundo quanto Odete pensa. Numa conversa, quando ela mencionou que ele não entendia nem se lembrava de nada, o personagem de Guilherme Magon deu um olhar bem sério para a mãe, como se quisesse demonstrar que ele está bem ligado em tudo. Leonardo, inclusive, já é um bom candidato a matar Odete Roitman, em enquetes que circulam pela internet. Motivo ele teria de sobra.

Para completar, Maria de Fátima segue firme em sua empreitada de tirar dinheiro dos Roitman. Com dor de cotovelo pelo fato de a ex-sogra ter fisgado César (Cauã Reymond), a jovem deu um golpe de mestre: descobriu que Leonardo está vivo, passou a exigir dinheiro de Odete para manter o segredo e ainda firmará uma dupla com Ana Clara contra a ricaça.

A aliança entre as duas é uma curva do remake que transforma profundamente a trajetória da novela, não só por oferecer outros caminhos e reviravoltas, mas também por mudar a perspectiva da vilã.

Odete deixa de ser encarada como a todo-poderosa, a megera acima de tudo e todos, a mulher mais arrogante do Brasil, e passa a ter de ceder e disputar o espaço de vilania da trama com outras pessoas –bem mais jovens, desprovidas de dinheiro e inexperientes do que ela.

Tal jogada cumpre o papel de gerar curiosidade no público, que ainda não sabe como essa história terminará. Mas, ao mesmo tempo, enfraquece a aura de grande vilã que existia sobre Odete desde a primeira versão de Vale Tudo.