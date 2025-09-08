Menu

Quaest: 54% dizem confiar em Lula como presidente; 44% não

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo
Uma pesquisa da Genial/Quaest, divulgada na manhã desta segunda-feira (8/9), mostra que 54% da população afirmam confiar institucionalmente no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).


O levantamento avaliou o nível de confiança da população em diferentes instituições e lideranças, como Igreja Católica, Polícia Militar, Forças Armadas e Supremo Tribunal Federal (STF), entre outros.


No caso de Lula, 54% disseram confiar, enquanto 44% declararam não confiar nele como presidente da República. Outros 2% preferiram não responder.

A pesquisa foi realizada entre 13 e 17 de agosto, com brasileiros a partir de 16 anos. No total, 12.150 pessoas foram entrevistadas, e o levantamento tem nível de confiança de 95%.


Avaliação acerca do STF


Já quanto ao STF, metade da população afirma confiar nos ministros da Suprema Corte, que, atualmente, julgam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe.


De acordo com a pesquisa, 50% disseram confiar, enquanto 47% afirmaram não confiar no tribunal.


