Programa “Fitness da Hora” alerta para avanço da obesidade infantil

O quadro “Fitness da Hora”, exibido às segundas-feiras pelo ac24horas e apresentado pelo educador físico Júnior Moisés, trouxe nesta segunda-feira, 08, um alerta considerado pelo profissional como “o programa mais importante até agora”: a obesidade infantil.

Segundo Moisés, o problema deixou de ser uma preocupação para o futuro e já faz parte da realidade atual do país. “Uma a cada três crianças no Brasil está obesa. Isso não é só um número, é um alerta”, destacou.

Ele lembrou que doenças antes restritas à vida adulta estão surgindo cada vez mais cedo, como diabetes tipo 2 em crianças, hipertensão em adolescentes e colesterol alto em pré-adolescentes.

O personal apontou três principais fatores para o avanço da obesidade infantil: o excesso de alimentos ultra processados, como salgadinhos, refrigerantes e fast foods; a falta de movimento, já que muitas crianças passam horas em frente à TV, celular ou videogame; e a fragilidade das aulas de educação física nas escolas, que muitas vezes deixam de cumprir seu papel de formação motora.

Além das consequências físicas, Moisés destacou o impacto emocional da obesidade. “Bullying, depressão, ansiedade e baixa autoestima estão cada vez mais presentes. Uma criança que tinha tudo para ser feliz acaba carregando um peso emocional enorme”, afirmou.

Para o profissional, o ambiente familiar é determinante nesse processo. “As crianças não engordam sozinhas. O que você coloca no carrinho do supermercado vai para o seu corpo e para o do seu filho. O exemplo arrasta mais do que as palavras”, disse.

Moisés concluiu com uma reflexão sobre a responsabilidade coletiva. “A obesidade infantil não é um problema do futuro, é um problema do presente. Se a gente não cuidar agora, a tendência é que seja tarde demais. O futuro da saúde não está no hospital, está numa quadra, num parque, numa sala de musculação supervisionada. O futuro da saúde começa com a sua atitude agora”, finalizou.

