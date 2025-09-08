Menu

Prefeitura tenta acolher moradores de barracos às margens do rio, mas enfrenta recusa

Foto: SASDH/divulgação
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) de Rio Branco realizou uma ação de abordagem social na região da Gameleira, nesta segunda-feira (8), às margens do rio Acre, com o objetivo de atender pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem em barracos na área. A iniciativa, porém, enfrentou resistência, já que os moradores recusaram os serviços oferecidos pela pasta.


A ação foi motivada por uma reportagem do portal ac24horas, publicada na última quinta-feira (4), que revelou a existência de pelo menos três barracos instalados abaixo da ponte Juscelino Kubitschek. Durante a cobertura, Huesnem Guimarães Gurgel, de 35 anos, dependente químico, compartilhou sua história e pediu ajuda. Sensibilizada, a SASDH enviou assistentes sociais ao local no mesmo dia, mas Huesnem recusou o acolhimento oferecido.


“Quando assisti à reportagem, imediatamente enviamos a equipe para atendimento, mas infelizmente ele não aceitou o acolhimento”, explicou Ivan Ferreira, diretor da SASDH.

Nesta segunda-feira, a secretaria retornou à região para nova tentativa de abordagem, mas o resultado foi o mesmo. “Estivemos na área da base e abaixo da ponte na Gameleira, realizando busca ativa e escuta com nossa equipe. Identificamos alguns usuários e ofertamos os serviços disponíveis, incluindo acolhimento, mas eles não aceitaram”, informou Ferreira.


A recusa dos serviços levanta questões sobre os desafios enfrentados pelas equipes de assistência social em lidar com situações de vulnerabilidade extrema, especialmente quando envolvem dependência química ou resistência à intervenção. A SASDH diz seguir monitorando a situação.


